Esta plataforma, creada en Argentina por el colombiano Andrés Felipe Durán, Beto Resano y Gustavo Rico, es un museo virtual de obras icónicas argentinas que los espectadores pueden proyectar en cualquier lugar.

Eran los primeros meses del año. Andrés Felipe Durán y algunos compañeros preparaban la proyección de ciertas obras en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Meses atrás, en la Noche de los Museos de 2019, Durán había proyectado junto a Beto Resano 300 obras adaptadas de Julio Le Parc en el Obelisco de la 9 de Julio. Cuando la pandemia obligó el confinamiento mundial, el proyecto de las obras en bellas artes quedó inconcluso. Desde entonces, decenas de artículos en Argentina, como en Colombia, han abordado las preocupaciones que el sector cultural enfrenta por en coronavirus.

A consecuencia del COVID-19, Durán, Resano y Gustavo Rico crearon la plataforma UXart (You for art o User experience art) con recursos propios y US$120.000 del programa IBM. UXart puede descargarse como aplicación: es un museo virtual en realidad aumentada que cuenta con más de 50 obras icónicas de Argentina. Para que el espectador pueda acceder al museo, la aplicación utiliza la cámara, la ubicación y los sensores de movimiento del celular. El usuario debe estar en un espacio en el cual se pueda proyectar el museo. En este sentido, es una experiencia en la que el cuerpo es necesario para la realidad aumentada, en tanto hay que moverse conforme la plataforma lo vaya demandando. El cuerpo y su movimiento en un espacio físico determinado interactúan con la obra que se dispuso para cohabitar tal espacio. El espectador entra en el espacio 3D del museo, y el museo es acogido en el espacio físico del espectador.

El proceso de conformación de UXart planteó dudas sobre la permanencia de la originalidad de las obras al ser adaptadas a un formato de realidad aumentada y, por lo tanto, se cuestionó la situación de los derechos de autor. Para esclarecer, cuenta Durán, trabajaron con curadores, historiadores, abogados, herederos y con los mismos artistas. Además, tuvieron en cuenta los manifiestos de los artistas cinéticos y de arte generativo de Argentina que se incluyeron en este proyecto, como el manifiesto de Miguel Ángel Vidal: “Es indudable que este tipo de pintura se identifica con términos más tecnológicos, creados por la época en que nos toca vivir y que es absurdo escapar (...). Estas obras producen fuerza y energía: fuerza por la sensación de despegarse, de querer salirse del cuadro y penetrar en el plano básico, y energía porque en sus desplazamientos y vibraciones la producen (…). El término no debe ser limitativo, sino que incluya todas las futuras y legítimas investigaciones que lleven a engendrar belleza nueva”. UXart es, entonces, una adaptación que el arte cinético de otrora no tuvo.

La artista Marta Minujín creó en los 60 el concepto de Simultaneidad en Simultaneidad en un evento en Colonia, en el que los espectadores fueron recibidos en un auditorio y 11 días después se vieron proyectados allí mismo, en grabaciones y fotografías que se les tomaron el primer día. Esta propuesta se desarrolló en una idea de simultaneidad limitada por la tecnología de la época. Hoy día, Minujín, cuyas obras forman parte de UXart, reconoce que le tocó esperar años para concretar la simultaneidad como la imaginaba.

Antes de este año, el Museo de Van Gogh de Ámsterdam, el Palacio Nacional de Bellas Artes de Ciudad de México, el Museo del Prado de Madrid y la Galería Nacional de Londres eran algunos de los recintos que ya ofrecían sus exposiciones en 2D, a través de sus sitios web. Con el COVID-19 se originó un tiempo aún más virtual, más posmoderno o, en términos de Lipovetsky, mucho más hipermoderno. Por ejemplo, en esta época, la página del Museo del Louvre aumentó sus visitas en un 400 %, lo que equivale a 400 mil visitas al día: una cifra menor a los 9,3 millones de visitantes que recibía al año hasta 2019.

Servicios como el de Google Arts, la página Time Out, los sitios web de los museos mencionados y la misma plataforma de UXart promueven la masificación del arte por medio de internet.

Para Durán es importante que la conectividad les permita interactuar con el arte a personas que están en zonas en las que no hay centros culturales. “Una científica con la que he trabajado estudia que la gente entre en una obra real y una virtual, y la gente entiende que esto es arte. Eso es lo que queríamos hacer. Y en los manifiestos los artistas, o la misma Marta Minujín, siempre dijeron que querían estar por fuera del museo, que querían ser masivos. Esto es un museo que no tiene muros, pero que sí tiene una arquitectura digital”.

Estos formatos virtuales potencian formas creativas que, entrando en diálogo con tradiciones artísticas, generan o transforman conceptos sobre el arte, la interacción del espectador y la obra, replantean la noción de espacio e incluso reabren los debates sobre la idea de originalidad. UXart está dividida en diferentes canales, que en su forma -acorde con las obras que se presentan- invitan a la reflexión de cómo exponer en realidad aumentada, teniendo en cuenta no solo las obras y la concordancia de la narrativa de cada canal con las mismas, sino también los espacios físicos (desconocidos) a los que esa realidad se adapta. La plataforma propone una reflexión enlazada al campo artístico virtual, así como sobre sus propias dinámicas.