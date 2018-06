"Vamos por el camino correcto": Keegan-Michael Key sobre la diversidad en Hollywood

/AFP

El actor de teatro y cine, popular en Estados Unidos por su dúo cómico con Jordan Peele, director de "¡Huye!", se muestra "optimista" sobre los cambios en una industria que por lo general daba a los actores negros roles secundarios.

"Vamos en el camino correcto", dijo. "Y espero no caer por inocente, pero algo está pasando", siguió en una entrevista con la AFP durante el lanzamiento de la película animada "Hotel Transilvania 3", que se estrena en un mes, el 13 de julio, en Estados Unidos y en la que reencarna de nuevo a la divertida momia Murray.

Drácula y su familia de monstruos salen de vacaciones en un crucero, algo que Key no ha hecho -más allá de tomar un ferry con su familia de chico- y no se ve haciendo.

"Es mucha gente... y no puedes escapar, estás atrapado". Así que lo experimenta como dibujo animado.

Lea también: Ocho hechos machistas en Hollywood que nadie cuestionó

Key, el "traductor de la ira" de Barack Obama en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, debutó el año pasado en Broadway en "Meteor Shower" junto a Amy Schumer, y en septiembre vuelve a la gran pantalla con "El depredador", la cuarta entrega de la película de ciencia ficción.

"Está en mi contrato que no soy el primero en morir", bromeó al ser consultado sobre la típica trama en las películas de acción en la que los personaje de color son los primeros en caer.

Y aunque es una broma, también es una señal de cómo los tiempos están cambiando.

- "Espada de doble filo" -

Hollywood encaró hace un par de años la polémica de los #OscarSoWhite, cuando solo blancos fueron nominados en las categorías de actuación y dirección.

Y en 2017 "Moonlight" ganó mejor película y Peele ganó el premio a mejor guión original por una película de horror, que satiriza precisamente temas raciales. La cinta tuvo tres nominaciones.

"¿Quién va venir a decirme directamente a los ojos que no se pueden vender internacionalmente caras negras, mestizas?", cuestionó Key citando también los 1.300 millones de dólares que en el mundo recaudó "Pantera Negra", la primera cinta del universo Marvel dedicada exclusivamente a un superhéroe negro.

"Una cara negra, amarilla, mestiza... no importa. Una buena historia es siempre una buena historia", siguió. "No importa cuántos actores negros pongas, si la historia es mala, es mala; no importa cuántos actores blancos pongas, si es mala, es mala".

Lea también: Hollywood recurre a las mujeres para los remakes pero, ¿si refleja un cambio de mentalidad?

"Mi esperanza es que un día se juzgue por la historia más que porque sea [un elenco] blanco o negro".

Sobre la cláusula de diversidad propuesta durante el Óscar por Frances McDormand, Key dijo: "Todavía no me he metido en eso, pero es algo que realmente estoy examinando, que estoy empezando a examinar".

La "inclusion rider" (cláusula de inclusión) comenzó a sonar con fuerza en medio del surgimiento de movimientos como el #MeToo y Time's Up por más equidad de género. Y consiste precisamente en que los actores puedan exigir en sus contratos que haya diversidad y equidad en el elenco y el equipo de producción.

Pero para Key, "es una espada de doble filo" porque "aceptando trabajos puedes ir adquiriendo más influencia para hacer cosas buenas por el mundo. Mientras más famoso, más puedo hacer".