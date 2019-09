Vanessa Filho: "Es muy difícil percibir que alguien está sufriendo"

En Cara de ángel Marion Cotillard interpreta la parálisis. Tiene una hija de ocho años que es incapaz de cuidar. No sabe cómo ser pareja, tampoco parece tener idea de cómo ser madre, y aunque la tuviera, no tiene cómo imitar el comportamiento de un adulto responsable. Se ve vacía. En su interior no hay mucho y la niña va creciendo con su ejemplo, con el de la nada. La historia que dirigió y escribió Vanessa Filho es la de la profunda desesperanza de alguien que olvidó cómo existir, y que se ayuda a recordar con botellas de alcohol. También es la de una niña que insiste en convertir a su madre en lo que sueña. Es la historia del abandono y la resignación de quienes no lograron entender de qué forma la existencia podría ser más llevadera.

Vanessa Filho habló para El Espectador sobre la procedencia de esta historia, el desempeño de su joven actriz en una película con un argumento tan complejo y del posible antagonismo del personaje de Cotillard.

¿De dónde proviene la historia y por qué la escogió para hacer su ópera prima?

La idea salió de mi necesidad de expresar sentimientos de inseguridad, adicción e incluso abandono. Creo que con esta película enlazamos todos los temas. También quería presentar un personaje como el que interpretó Marion (Cotillard) que representa un ser que tiene muchas ausencias en su vida. No se ama a si misma pero sí a su hija, y es incapaz de cuidarla apropiadamente. Algo que me fascinó fue la inversión del dialogo en el que la niña se comporta más como un adulto y su madre como una niña. En cuanto al alcoholismo, cuando empecé a escribir la historia encontré personas que se habían cruzado con el alcohol a muy temporana edad. Esto me ayudó a escribir la historia ficticia de Ellie y su mamá. Los personajes son creaciones nuevas y los relatos de las personas que encontré contribuyeron a alimentar mi proceso creativo. Hay algo que estuvo presente y que relacionó a todas estas personas: una gran sensibilidad y ausencia de amor desde muy temprano en sus vidas.

El argumento de esta película no es sencillo y las escenas para recrearlo mucho menos, ¿cómo fue el trabajo con la pequeña Ayline Aksoy-Etaix? ¿Cómo lograr que alguien tan pequeño entienda y demuestre el dolor del abandono de una madre alcohólica y depresiva?

El tema de la película es difícil, pero tuvimos un muy buen ambiente al momento de filmar. Teníamos una actriz muy joven, de 8 años, muy dulce. Incluso cuando teníamos situaciones difíciles de encarnar que requerían mucho esfuerzo y concentración, el sentimiento general en el set fue de mucha felicidad. Creo que fuimos muy afortunados al encontrar a Ayline. Estuvimos buscando a la actriz que interpretaría a Ellie durante varios meses y llegamos a preocuparnos mucho porque si no la encontrábamos íbamos a tener que cancelarlo todo. Después de cinco o seis meses de hacer castings, apareció esta chica, que era más joven que las demás actrices. Al momento de hacer el casting tenía siete años, pero era tan madura, tan independiente y tan fuerte, que entendió todo de forma inmediata. Pero mí había algo muy importante: encontrar una chica que tuviera una vida completamente diferente a la de Ellie. No quería perturbarla o afectarla, o estar preocupada sobre esto. Ayline es una chica muy activa que siempre está acompañada de sus padres. La niña entendió perfectamente las emociones necesarias para su personaje y sus papás siempre estuvieron presentes explicándole los distintos temas, lo que facilitó las cosas. Algo que es sorprendente es que ella siempre estaba observando la forma en la que Marion se comportaba y caminaba. La tomó como modelo de comportamiento y siempre quiso verse un poco como ella.

Foto: Cortesía de la producción de la película

En esta película es sencillo tomar una postura y culpar el comportamiento de la madre, pero claramente hay una enfermedad mental que ella no sabe manejar. Más allá del abandono, ¿hay alguna intención por revisar el manejo de las enfermedades mentales?

El personaje de Marion está experimentando una depresión profunda. Cuando estábamos leyendo el script, muchos juzgaron y culparon los comportamientos del personaje, algo que me incomodó porque estábamos hablando de una persona que estaba perdida, que no tenía esperanza y que no creía en la felicidad. Estaba sufriendo mucho. Mi intención no es disculparla pero es una historia complicada.

No quiero que las personas elijan entre lo bueno y lo malo. La vida es más complicada que eso. El hecho de que una madre hubiese abandonado a su hija en el parqueadero de un club nocturno, solo habla de su desorientación. Creo que al final de la historia ella entendió que estaba pasando. A veces pasamos por momentos muy duros pero abrimos nuestros ojos y entendemos una situación. Creo que ella se va a acercar a su hija en el futuro, pero seguramente no va a ser muy fácil. Por su parte, Ellie, la niña, estaba sufriendo mucho y en algún momento decidió dejar de insistir, se volvió independiente, y se percibe que cuando la madre de la niña regresa por ella, algo en la pequeña cambió.

La niña admira a su madre, tanto que termina imitando sus comportamientos, lo que la conduce al alcohol. En la escuela lo notan, pero la niña permanece sin atención ¿por qué lo explicaría? ¿Qué tan ineficiente es la atención a los menores en Francia?

No sabría decir cómo son las cosas en los colegios en Francia, pero en todo caso es difícil imaginar cuál puede ser la magnitud del sufrimiento de un niño. Ellie hizo lo posible para que la gente no supiera lo que estaba pasando, e incluso volvió al colegio cuando el director llamó a su casa. En general, creo que para la gente, para todos nosotros, puede ser muy difícil percibir que alguien está sufriendo. Ahí erramos porque no entendemos qué está pasando con la gente que nos rodea. Por ejemplo, si yo viera a una niña ir al colegio sola todos los días durante una semana, tal vez no me preocuparía porque en el edificio viven muchas personas y no estoy al tanto de lo que está pasando con ellas, así que no podría saber si es normal.

En este filme hay muchos temas críticos y urgentes para revisar: el abandono, la soledad, la fragilidad de la niñez sin atención, las enfermedades mentales, el alcoholismo. ¿Qué busca con la película? ¿Qué quisiera que se discutiera o que se reflexionara?

Creo que es un poco idealista pero creo que el mundo necesita más empatía. Quisiera que al ver esta película las personas reflexionaran y vieran a los otros de forma diferente. Hice esta película para que entendamos a los demás antes de juzgarlos.