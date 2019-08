Vericuetos del tiempo

Fotos y texto: Linda Esperanza Aragón

¿Será posible ocultar las arrugas? Mucha gente lo intenta a través de cremas rejuvenecedoras, cosméticos y cirugías, no obstante, ellas seguirán clavadas como unas estacas, seguirán justo donde están, pues los disfraces no tienen fuerza en su territorio. Y por mucho que se intente eliminarlas, el tiempo no miente, es franco. Delata. Mudo no es.