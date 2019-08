Verso a verso (IV)

Blanco sobre blanco

Escribo blanco sobre blanco

Aunque sé que nadie

Lo podrá leer,

Ni siquiera yo,

Después de olvidar lo que he escrito.

El bien es siempre

Difícil de entender

Es más fácil aceptar un engaño

En el paraíso

Que un noble sacrificio humano.

Me empeño en escribir

Blanco sobre blanco,

Aunque me dicen

Que por lo menos utilice

Letras brillantes

Cuando dibujo ramas de olivo

O aburridas

Buenas obras.

Pero,

Aquí y ahora,

No tengo más que un color

Que pueda contener todos

Y escribo blanco sobre blanco

En vano.

-Ana Blandiana

Las esquinas del recuerdo

Algunos aposentos

tienen olor de madera

tienen color de otoño

tienen sabor a olvido.

Los rincones son otra forma

de la desmemoria.

La oscuridad brinda su mano

para ocultar lo frágil.

-Andrés Osorio Guillott

Postal en resiliencia

Y aquí la vida

Parece no seguir su rumbo

Y las nubes

Caen a mis pies.



El mundo no se detiene

y las razones parecen no emerger.

La soledad ronda el silencio

Se posa sobre el asfalto

Destruyendo el tiempo.

Y aquí el silencio invade las palabras.

Los dueños

Los dueños de la existencia

Se desvanecen en segundos convulsionados,

Los instantes se pierden con los minutos

Haciendo que las horas

Se esfumen con el viento.

-Paola Hernández

Al final de tus días

Al final de tus días

después de los libros contables

de las llamadas importantes,

del escritorio y los sellos

y el afán y las clases



Después de la gente,

de las calles oscuras

y las luces amarillas

Después del humo y el tedio,

después del día,

al final de todos tus días,

quiero esperarte



-Andrés Castañeda M.