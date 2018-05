Temporada de Conciertos 2018

Viviana Salcedo, entre el oboe y el corno inglés

Violeta Solano Vargas*

Reseña sobre la presentación ofrecida por Viviana Salcedo y Raúl Mesa en la Sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango como parte de la Serie de los Jóvenes Intérpretes del Banco de la República. Los artistas también visitaron Popayán, Manizales y Villavicencio.

El domingo 6 de mayo en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la oboísta y cornista colombiana Viviana Salcedo interpretó cinco obras, acompañada por el pianista Raúl Mesa. La primera obra fue la Sonata para oboe y piano de Dutilleux y la segunda, la Sonata para oboe solo de Holliger. En la segunda parte del concierto se interpretaron las otras tres obras del programa, compuestas por músicos centroeuropeos, grosso-modo, durante la mitad del siglo XX.

Viviana Salcedo entró al escenario luciendo un elegante vestido rojo junto a Raúl Mesa quien, en contraparte, estaba vestido de negro. Esperaba escuchar a Salcedo saludar a sus auditores antes de dar inicio al concierto de esa mañana, pero no fue así. Aunque me parece válido que el recital haya comenzado sin preámbulos, aprecio cuando los músicos saludan al público e interactúan con el auditorio. Algunos podrán pensar que no es necesario, que uno va a un concierto simplemente a escuchar música, pero para mí un concierto es también un espacio de encuentro e interacción. Por esta razón, el usual distanciamiento de los músicos ‘clásicos’ con su público me parece una lástima.

La talentosa oboísta desde su primera interpretación demostró sus cualidades artísticas, durante el concierto el dúo funcionó muy bien, estaban sincronizados y hubo un buen manejo de las dinámicas. Sin embargo, me llamó la atención un ligero sonido de aire y saliva generado desde el oboe y, aunque al inicio esto pudo ser perturbador, rápidamente ese sonido me hizo pensar en el ruido que se escucha en los tocadiscos, a partir de ese instante mis oídos se relajaron. Una vez finalizó la interpretación de la Sonata los músicos se retiraron; un breve lapso de tiempo después, Salcedo volvió a entrar al escenario, esta vez sola, para interpretar la obra de Holliger. Fue interesante escuchar primero el oboe acompañado del piano como introducción para después darle total protagonismo al oboe, sobre todo porque esa segunda obra permitió que el público apreciara el virtuosismo de la intérprete. Es una pieza musical que le da la posibilidad al intérprete de exponer su destreza y dominio en la ejecución de cromatismos, ornamentaciones y rápidos cambios de dinámica. Pero, debo decir que a la oboísta le faltó tal vez más inmersión, conexión con el discurso musical; parecía que su concentración estaba focalizada en la complejidad técnica interpretativa y no tanto en la invitación a explorar lúdicamente el carácter expresivo de la obra.

Llegó el intermedio y yo seguía esperando escuchar la voz de Viviana Salcedo. Como lo mencioné al inicio, en la segunda parte del concierto se interpretaron tres obras, la primera fue Liebesruf eines Faun de Steinmetz. Esta vez, Salcedo entró al escenario con su corno inglés seguida una vez más por Mesa. La sonoridad e interpretación del corno me gustó más que la del oboe; esto en parte puede explicarse por una mayor sensibilidad y apreciación sonora de parte mía de este instrumento de viento. El corno inglés me parece mucho más envolvente, cautivador y, aunque no conozco personalmente a Salcedo, sentí que la sonoridad de este instrumento es mucho más cercana a lo que ella transmite. En la interpretación de esta obra y en la del Divertimento de Bozza que le siguió pude apreciar más el discurso musical y disfrutar el intercambio de ambos músicos, quizás porque hubo una mayor conexión por parte de Salcedo con su expresividad y creatividad musical. Asimismo, como ya había transcurrido una buena parte del concierto, para ese entonces ya era más fluido el diálogo de Mesa con la intérprete.

La penúltima obra fue Amelia: un pensamiento del Baile de máscaras de Pasculli, esta fue la interpretación que más me cautivó. Me llamó la atención el contraste inicial entre las partes del piano y el corno inglés; el piano comienza de forma dinámica, contundente, fuerte pero cuando entra el corno, rítmica y melódicamente este lo hace suavemente, generando un cambio de ambiente.

Posteriormente y gracias a la ovación de los asistentes, ambos músicos interpretaron una última y breve obra. Antes de comenzar, Mesa y Salcedo se miraron y fue entonces cuando el pianista le hizo un gesto con las manos a Viviana sugiriéndole que hablara; y sí, por fin escuchamos su voz. Ella expresó lo importante y significativo que era estar allí y presentó el último tema que contrastó con el repertorio escogido para el concierto. Se trató de una Bebop tango de David Gordon, obra en la que se mezclan sonoridades del bebop con músicas latinoamericanas.

Fue una gran oportunidad poder escuchar esta talentosa intérprete de oboe y corno inglés, dos interesantes instrumentos poco comunes en la escena musical local. Enhorabuena, Viviana Salcedo se presentará en su ciudad natal, Villavicencio, el viernes 18 de mayo antes de culminar una gira a nivel nacional con el patrocinio del Banco de la República.

* Etnomusicóloga de Saint-Denis Université (Paris 8) y del EHESS de París.