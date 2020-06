Vivir y darse cuenta (Retratos)

Beatriz Dávila Reyes

Adoraba a sus amigos y apoyaba los sueños de sus hijos. Nunca fue a una iglesia –sólo para casarse–, nunca se confesó –no creía en el pecado–, nunca rezó –¿para qué, si la grandeza del mundo está ahí, frente a los ojos?

Veía la vida como la habría visto Whitman: “Por mi parte, no conozco más que milagros, ya sea que ande por las calles de Manhattan/ o mire hacia el cielo por encima de los tejados/ o camine por la playa al borde del mar/ o permanezca de pie debajo de los árboles del bosque”. Veía la naturaleza como un milagro, su propio cuerpo, alto y vital, como un milagro (“Yo me celebro y yo me canto/ Y todo cuanto es mío también es tuyo/ Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca”, escribió también el poeta); la existencia misma como algo extraordinario y fascinante.

Y si hubiera creído en Dios habría sido el Dios de Spinoza, presente en cada hoja, en cada gota de lluvia, en cada amanecer, en los pájaros y en las estrellas; un Dios que es la fuerza creativa del universo y de todo lo que existe, que no juzga, que no castiga, que no espera nada de nosotros; y en esta inmensidad panteísta encontrar el infinito, la alegría y la unidad de todas las cosas. Y si hubiera creído en un paraíso era el hoy, la vida sobre la tierra, cada inhalación y cada latir del corazón, saboreando un chocolate caliente una mañana fría bogotana. O viendo las garzas volar bajo un cielo de fuego al caer la tarde en la inmensa llanura del Meta. O bañándose en un río prístino y durmiendo en un simple chinchorro, por días y por meses, atravesando a caballo selvas y sabanas. O bailando en Buenos Aires un tango de Gardel.

Era boyacense con alma de llanero y así vivía, natural, irreverente, entre los paisajes del Casanare y las calles de Chapinero, disfrutando del mundo y sus maravillas, ajeno a la hipocresía y las pretensiones bogotanas. Siempre de saco y sombrero, de corazón inmenso, de mente curiosa, de sonrisa eterna. Tenía un pensamiento libre y una sabiduría especial, alejados de las doctrinas de su tiempo y de dogmas ancestrales, por los cuales amigos cercanos como Alfonso López Pumarejo y Nicolás Gómez Dávila lo apreciaban y admiraban– pero sé con certeza que la compañía de estos personajes ilustres, aunque queridos, no fue nunca más importante para él que una tarde de juegos con alguno de sus nietos, que podía ser yo.

Nutría su mente con ideas progresistas, honraba lo sagrado de la vida y la salud cuando nadie lo hacía, alimentaba su alma de gozo y de dicha. Nunca envidió a nadie, nunca odió a nadie y procuró ser siempre justo. Todo lo maravillaba, como si acabara de nacer. Todo lo disfrutaba, como si fuera su último día en este mundo. Era libre de la conciencia enjuiciadora religiosa y de presiones sociales de aparentar, lograr y acumular. Vivió libre de culpas católicas y ambiciones burguesas, libre de pretensiones y de mentiras.

Tuve que darle la vuelta al mundo, buscar el conocimiento sobre la vida en la academia y no hallarlo, y en caminos espirituales y hallarlo a medias. Tuve que vivir muchísimos éxitos y fracasos para darme cuenta de que, en el mañana, en la persona que seremos, en la vida que tendremos, no están la paz ni el contento –y recuerdo aquel aforismo de Oscar Wilde, que dice que en este mundo hay dos tragedias: una es no conseguir lo que deseamos, y la otra es conseguirlo–. Porque las cosas casi nunca son como esperamos. Porque no sabemos por qué queremos lo que queremos. Y porque, además, nunca nada será suficiente para este ethos capitalista que nos tiene corriendo frenéticos, sin saber qué estamos buscando.

Nos enseñó con su ejemplo de hombre feliz la celebración de lo que consideramos simple; con la autenticidad de su vida, el absurdo de los imperativos y las creencias con los que nos educaron; con su carácter radiante, la plenitud de existir. Era dichoso, desprendido de los valores del mundo material –esos tan dominantes, a falta de otros, y también por miedo–, pero disfrutando del mundo plenamente: la naturalidad y la bondad intrínseca de ser humanos, la belleza omnipresente, el conocimiento infinito, las ideas que otros callan, los pequeños placeres, los afectos, el hoy.

Ahora que la vida nos recuerda que somos frágiles y que todo es transitorio, pienso en él –en mi adorado y sencillo abuelo Rafael–, en el filósofo neerlandés Baruch de Spinoza y en el poeta estadounidense Walt Whitman, hombres místicos y terrenales, “poetas del cuerpo y poetas del alma”, recordando nuevamente a Whitman en Song of Myself (Canción a mí mismo), porque no he encontrado en mis años de buscar y hacer preguntas, y también de grandes decepciones ante las mentiras que nos contaron, una forma más hermosa y más lúcida de estar en el mundo.

Cuando esto –la incertidumbre, el confinamiento, la lejanía– sea un capítulo pasado de nuestra historia, en meses o en años, si no cambiamos la mirada, tampoco seremos felices. Porque si no es el miedo lo que nos hace desdichados, mañana será otra cosa. Así somos. Así es nuestra mente insatisfecha, así es nuestra vida carente de profundidad, así es nuestra cultura vacía sentido.

Que sea esta una oportunidad para renacer al mundo, para dar las gracias porque tenemos pies para caminar y ojos para ver. Para disfrutar de la compañía del otro, para agradecer el pan sobre la mesa y a celebrar cada mañana la salida del sol sobre la tierra. Para despertar al milagro de estar vivos, juntos, en esta asombrosa experiencia de ser y de existir. Si no entendemos que esta es la vida, aquí, en este instante, en su máxima potencia y en su máxima belleza, se nos esfumará sin haber vivido, sin haber amado, sin que nos hayamos dado cuenta.