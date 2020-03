“Ya hay retrasos en la implementación de recomendaciones de la Misión de Sabios”

El pasado 26 de febrero la Misión de Sabios -integrada por 45 expertos nacionales e internacionales- entregó en Bogotá al presidente Iván Duque un extenso documento con las recomendaciones para desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología para los próximos 25 años.

"Esta carta de navegación por parte de los sabios y sabias que integraron esta misión, es el más vivo ejemplo de lo que es una conversación nacional, porque aquí hay opiniones divergentes", indicó el presidente Duque en el marco del evento de entrega del informe.

Para la elaboración del final, que cuenta con 277 páginas, los expertos trabajaron en ocho focos diferentes: Ciencias Sociales y Desarrollo Humano con Equidad, Ciencias de la Vida y la Salud, Tecnologías Convergentes –Nano, Info y Cogno- e Industrias 4.0, Biotecnología, Bioeconomía y Medioambiente, Océanos y Recursos Hidrobiológicos, Ciencias Básicas y del Espacio, Energía Sostenible e Industrias Creativas y Culturales.

En entrevista para El Espectador, Óscar Hernández, quien dirigió la secretaria técnica del foco de Industrias y Culturales y Creativas, dice que hay metas de corto plazo que se proponen en el informe ya que tienen retrasos por cuenta de la falta de comunicación con el poder Ejecutivo que reina desde la entrega oficial del documento.

¿Cree que lo que se le propuso al Presidente realmente se va a implementar?

“El escenario completo era de 30 años desde el inicio de la Misión. Hay metas de aquí a 2045, entonces no es un escenario de corto plazo, pero para que ese escenario se de las misiones contemplan metas intermedias de muy corto plazo. Por ejemplo, en la Misión de Conocimiento e Innovación para la Equidad, que es la que más conozco, propusimos una serie de convocatorias para la documentación del patrimonio natural y cultural y esas convocatorias las esperábamos que el Ministerio de Ciencia las tuviera en cuenta desde el inicio de 2020. Sin embargo, no hemos visto que eso pase y me generan cierta inquietud porque estaban con un plazo específico, 2020 – 2021. Esas metas intermedias son importantes porque las pensamos mucho para llegar al escenario que se dibuja en 30 años.

En esa misión también está contemplado también la elaboración de una política de innovación social que en algún momento se empezó a formular entre el Sena, MinCiencias y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, y desafortunadamente esa política no se implementó y el país requiere con urgencia una política que conecte conocimiento con las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

Eso está contemplado y tiene unas fechas. Esperamos que el ministerio haga caso a los cronogramas que están propuestos o que proponga otros, pero que no se diluya”.

¿Ya estamos colgados con la implementación de algunas propuestas?

En algunas cosas ya vamos colgados. La iniciativa de Dineros Creativos, que era la iniciativa emblemática del foco de Industrias Creativas y Culturales para solucionar las brechas de infraestructura para circulación de cultura, es algo de fácil implementación, lo único que requiere es una mesa técnica. Le pedimos a la vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, que convocara a esa mesa técnica, pero en algún momento se interrumpió esa comunicación. No tenemos en este momento comunicación con la Vicepresidente, los viceministros de ciencia no responden correos, tenemos una reunión con la Ministra de Ciencia en abril. Esperamos que en ese momento se pueda reactivar algo porque de alguna manera, al entregar el informe, quedamos sin un mandato claro y sin ninguna gobernanza de la misión.

Es como si la comunicación se hubiera interrumpido y no pudiéramos tener acceso a algún alto funcionario del Gobierno que convoque a una mesa técnica, es lo único que necesitamos para arrancar.

Entonces, ¿después de la entregó el informe al Presidente se perdió el contacto?

Las vacaciones de mitad de año abrieron un paréntesis, pero además mucho dependía de un enlace que teníamos con la vicepresidencia, que era Humberto Rosanía, él salió de la vicepresidencia por razones personales y no supimos del alguien que lo reemplazara en su misión de enlace con los miembros de la Misión.

Al mismo tiempo, al acabarse Colciencias, para dar paso al Ministerio de Ciencias, hubo un paréntesis raro en el que no era claro cómo iba a ser la interlocución con los miembros de la Misión.

Por otro lado, los miembros de la Misión siempre fueron Ad honorem y los convenios con las universidades iban por la duración de la misión, entonces eso ya en este momento no está activo. No hay un vínculo concreto real a nivel institucional y eso complica mucho la implementación. Ya no tenemos en nuestras manos nada relacionado con la implementación y quisiéramos decir cosas, pero no tenemos la forma de decirlas.

Pese a todo, ¿es optimista?

El Estado no es una cosa monolítica, ni homogénea y hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones de implementar lo recomendado por la Misión. Desde la Ministra de Ciencia hasta la gente del Ministerio de Cultura, sin embargo, para poder lograr una articulación, se necesitaría un mandato muy claro, y eso es lo que no hay.

Las iniciativas individuales de algunas personas desde el Estado, van a llevar a que se implemente parcialmente algunas de las recomendaciones y eso no está mal, pero no es la apuesta para el desarrollo para el país que estamos proponiendo.

Algunos miembros de la Misión, como Carlos Jacanamijoy y Camila Loboguerrero, le han dicho a El Espectador que temen que lo que se propuso en el documento no se lleve a la práctica

Lo que veo es que lo que nosotros estamos proponiendo, a diferencia de las misiones anteriores, es una puesta de desarrollo para el país, a partir de esos tres grandes retos: Colombia Bio Diversa, sobre biodiversidad natural y cultural; Colombia Productiva y Sostenible, que eso sobre la modificación del aparato productivo; y Colombia Equitativa,la relación de esos tres grandes retos es lo que constituye la puesta de país que le estamos haciendo a Colombia.

El susto es que haya implementación puntual de algunos detallitos de las propuestas de cada uno de los focos, que de hecho, sería muy fácil, porque algunas de las cosas que se proponen se están empezando a hacer y que no se tome como propuesta esa estructura que estamos proponiendo para el país.

En el caso de Industrias Creativas y Culturales, se da lo mismo pero a otra proporción. Aunque estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se vienen haciendo, pensamos que hay que volver a poner el foco en la protección y el fomento de la diversidad cultura. Somos muy insistentes a lo largo del informe. Sin embargo, vemos que no todas las estrategias que tiene actualmente el Gobierno tienen esa prioridad. Obviamente dentro del discurso aparee con mucha fuerza la diversidad cultural, pero que aparezca no quiere decir que sea el foco desde la cual se priorizan las estrategias y los instrumentos de política y creemos que debe ser así.

La diversidad cultural no debe ser entendida como muchas manifestaciones culturales, sino como distintas formas de pensar, como está descrito el Patrimonio Cultural en la Ley 1047, que es una descripción muy amplia que implica una infindad de practicas culturales que no tienen vocación económica. No están pensadas como parte de la industria y en ningún caso van a tener conexión con la industria, pero se necesita que estén, que se desarrollen, que sean practicas vivas.

Si esa parte fuerte no está siendo fomentada por el Estado, las industrias creativas y culturales son las más afectadas. Y por eso, a mí personalmente me preocupa la demora que ha habido este año con el plan de estímulos del Ministerio de Cultura. Ese tipo de señales no son buenas.

Qué opina de las críticas de Carlos Jacanamijoy y Camila Loboguerrero

Está bien. Cada uo de nosotros tiene posturas diferentes, con algunos puntos de relación, frente al Gobierno o frente al país o frente a las acciones que se están tomando, pero todos coincidimos en que el trabajo que se hizo en la Misión es un trabajo muy serio y defendemos el trabajo que está ahí volcado.

Es un trabajo serio y comprometido y lo que quisiéramos, es que no se piense que la implementación consiste en chuliar unos detallitos de lo que está contenido en el informe, sino entender que lo estamos proponiendo es una apuesta de desarrollo que debe ser articulada desde lo macro hasta lo mico.

Hablemos del libro que se publicará como resultado del trabajo de los focos de la Misión de Sabios

El documento grande se le entregó al Presidente el 5 de diciembre, pero también un volumen en el que se recogen las propuestas resumidas de cada uno de los focos, es el segundo volumen. Y aparte de eso, la mayoría de los focos vamos a sacar un libro de las recomendaciones específicas de cada foco. El libro del foco de Industrias Creativas y Culturales va a salir para la Feria del Libro. Lo estamos trabajando con la Editorial Javeriana. Cada Universidad va editar el libro del foco que acompañó.