“5G llegará por clústeres o verticales”: vicepresidente de Huawei Latinoamérica

El vicepresidente de relaciones públicas de Huawei para Latinoamérica explica que, a diferencia de otras tecnologías, la nueva generación de telecomunicaciones se desarrollará por sectores específicos, como puertos o energía.

Pese a las dificultades de 2020, la compañía de tecnología y telecomunicaciones Huawei reportó un 3,18 % más de ganancias el año pasado en comparación con el período anterior. Hablamos con César Funes, vicepresidente de relaciones públicas de Huawei para Latinoamérica, sobre la estrategia para obtener esos resultados en un año no solo marcado por la crisis económica producto de la pandemia, sino por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por las restricciones a las que se vio sujeta la compañía.

¿Cómo le fue a Huawei en 2020?

Tuvimos lo que llamamos un crecimiento resiliente. En números globales crecimos y en cada división de negocio. Se destacan enterprise, infraestructura y dispositivos, sin dejar de reconocer que el ritmo de crecimiento se detuvo, pues estábamos creciendo a tasas muy por encima de la industria y el año pasado disminuyó. El sector de infraestructura TIC fue uno de los que menos impacto recibieron, e incluso creció, particularmente en China. En América Latina, el impacto económico de la pandemia fue muy grande, pero logramos seguir colaborando con nuestros principales clientes para tratar de disminuir el impacto e incluso ofrecer soluciones para una recuperación más rápida. Vimos que el impacto del PIB en América Latina fue más del doble del promedio del mundo, más o menos, y eso hizo que el mercado se ralentizara.

¿Cuál fue la estrategia para lograr números positivos?

En general, el enfoque al cliente. Pudimos ver que en infraestructura digital, si bien no hubo una salida al mercado a crecer como se esperaba en servicios futuros, lo que sí pasó es que el trafico en las redes siguió e incluso subió. El tráfico se movió de los polos empresariales en las ciudades hacia las orillas o a ciudades más pequeñas. Ahí tuvimos un enfoque en apoyar el crecimiento de capacidad de algunos de nuestros clientes, principalmente los operadores, tanto en redes fijas como en capacidad y cobertura móvil. El segundo enfoque es infraestructura digital y dispositivos, pero también, con esa combinación, lo que implica la transformación digital. Algunos sectores como gobierno o el financiero tienen un proceso de transformación digital desde hace tiempo, y durante la pandemia pudieron resistir mejor, pero hay otros que inician el proceso, y Huawei ha puesto énfasis en eso. Verticales como ciudades inteligentes, servicios públicos, minería o agricultura. Con esta combinación de infraestructura y dispositivos, la segunda razón por la que logramos mantener un proceso de crecimiento es el enfoque en la transformación digital de las verticales.

Luego de estar en el centro de la guerra comercial y de todas las restricciones que se impusieron, por ejemplo, para acceder a los servicios de Google, ¿cuál es la situación de Huawei actualmente?

No podemos negar que ciertas restricciones tuvieron impacto en algunas de nuestras divisiones, pero seguimos pensando que conectividad, dispositivos inteligentes, inteligencia artificial en todos los sistemas y la provisión de servicios en la nube es la estrategia correcta. Hubo un mayor impacto en el área de dispositivos, no obstante, tenemos un proceso, desde hace muchos años, alrededor de nuestra capacidad de tener suministro de dispositivos desde múltiples localidades y proveedores, es decir, tener inventario suficiente para poder suplir todos los pedidos. No hemos tenido ningún anuncio ni tenido que avisar a ningún cliente que lo dejaremos de surtir. Estamos seguros de que la cadena de suministro de semiconductores tiene una interdependencia global, no depende de un solo país como productor o consumidor. Queremos seguir diciendo que esta colaboración entre múltiples proveedores y naciones es lo mejor para mantener el ritmo de innovación en las aplicaciones digitales.

¿Se han visto afectados por la escasez global de chips?

Tenemos un área en donde hemos desarrollado y propuesto para la industria diferentes patentes que se pueden aprovechar. Tenemos una porción en la cadena para nuestros propios chipsets, pero ocupamos chipsets de todo el mundo. Lo que hemos tratado de hacer es disminuir el impacto de las sanciones moviendo, reenfocando inversiones que teníamos en proveedores en Estados Unidos a otros lugares del mundo. Hasta hoy no he escuchado que tengamos que cortar ninguna línea de producción en particular de nuestras tecnologías clave.

¿Cuáles son los ejes estratégicos para Huawei en un país como Colombia?

En Colombia hemos venido trabajando en el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones desde hace varios años. Vemos con muy buenos ojos los resultados de los últimos meses, pues las autoridades se han propuesto llevar 4G a casi cualquier rincón del país. Durante muchos años no hubo licitaciones de espectro y hubo una en los últimos meses que fue exitosa, incluso Colombia trajo a un nuevo inversionista. 4G es la base para la futura implementación de 5G. Una vez Colombia siga invirtiendo en esta infraestructura de banda ancha, fibra, y tengamos mayor cobertura, la entrada de 5G será muy natural. Colombia fue pionero en lanzar las pruebas piloto de 5G en colaboración no solo con proveedores de tecnología, sino con las industrias específicas, sectores como el de energía, para ver sus necesidades. A diferencia de las otras tecnologías, 5G la veremos en clústeres o verticales: ciudades inteligentes, puertos o en esquemas de incremento de cobertura de banda ancha a través de internet inalámbrico fijo, pues no vamos a lograr cerrar la brecha haciendo todo con redes fijas. También podemos hacer uso de redes 4G y 5G para llevar banda ancha a un sitio y de ahí desplegar servicios inalámbricos para que con 4G ya podamos acceder a señales de 10 a 50 megas por usuario. Luego, con 5G, subir a 60 a 100 mbps en promedio.

¿Cree que Colombia se está demorando más de lo esperado en materia de 5G?

5G es una tendencia que no se va a parar, irá avanzando conforme la economía y los usuarios lo demanden. Creo que los tiempos de Latinoamérica llegaron, lamentablemente la pandemia nos retrasó un poquito. 5G no va a llegar uno o seis meses después de que el Gobierno o el mercado propongan un plan, pero sí es importante que se tenga para mediano y largo plazo. Escuchamos a países como Chile haciendo una licitación de 5G muy exitosa. Habría que ver qué diferencias hay entre Chile y Colombia en desarrollo de infraestructura digital. Según un índice que tenemos de todas las naciones latinoamericanas, Chile es el número uno; Colombia, Brasil y México están en el siguiente nivel, van en un buen desarrollo. La pandemia sí nos atrasó un poco para acelerar algunas licitaciones, pero en Colombia no urge una licitación 5G. El Gobierno tiene un plan 5G, y el paso cero es completar la cobertura 4G. Insisto en que 5G será en clústeres, en algunas ciudades, y el mercado lo irá demandando. El tráfico irá creciendo, los operadores seguirán incrementando la capacidad para estar listos para lanzar 5G, que el mercado va a demandar en América Latina sin duda en 2022.

Colombia está por debatir una reforma tributaria. ¿Hacia dónde creen que debe apuntar para promover la recuperación económica?

En temas de reformas tributarias de los países, en general, no nos metemos. Te puedo comentar que hicimos un estudio, que lanzamos con Arthur D. Little, en el que analizamos la posición de desarrollo de infraestructura digital de unas 200 naciones, e identificamos alrededor de 23 políticas públicas que son las más eficientes para tratar de promover a los países y adentrarse en la economía digital con base en sus posibilidades, capacidades y realidades. Una conclusión relevante es que hay varias maneras de recuperarse de una crisis. Los gobiernos pueden tratar de incentivar la economía incentivando el consumo, eso es importante; también, enfocarse en políticas de recaudo, flexibilizando para incentivar la inversión; la tercera es la inversión en infraestructura digital, que tiene el máximo efecto multiplicador porque los beneficios son a largo plazo. La infraestructura digital permite mantener las actividades de la vida cotidiana (teletrabajo, educación, comercio…) y nuevos modelos de negocios. Colombia tiene una visión de infraestructura digital con banda ancha, reforzando 4G, y está empezando a visualizar 5G. Esos pequeños pasos hacen a Colombia un mercado atractivo para la inversión en infraestructura digital.