“A la EPS le han entrado cerca de 240.000 afiliados durante la pandemia”: Seguros Sura

Entrevista con el presidente de Seguros Sura Colombia sobre el desempeño de las empresas durante la pandemia y el efecto de la reactivación económica en las mismas.

A pesar de los retos que trajo el COVID-19 a la economía en Colombia, algunas empresas han podido entregar un balance positivo de su operación, entre ellas Seguros Sura Colombia. El presidente de la firma, Juan David Escobar, le dijo a El Espectador que están satisfechos con la gestión del negocio y que esperan cumplir las expectativas impuestas, así como avanzar en el desarrollo de la compañía.

¿Cómo les cambio el panorama con las decisiones del Gobierno y la dinámica de reactivación de los últimos meses?

Este ha sido un año de bastantes retos, pero también oportunidades que nos ha mostrado la pandemia para todos. Nosotros empezamos a entender qué era la pandemia con los primeros casos y a ver cómo nos íbamos a disponer en la preparación para la atención de todos nuestros usuarios. Nos enfocamos en dos frentes: el cuidado de la salud de las personas y las empresas. Por el lado de la salud de las personas, lo más relevante hoy, después de nueve meses de pandemia, es que hemos fortalecido nuestros servicios y nuestros canales de atención y dado respuesta a los nuevos requerimientos de los afiliados y al tratamiento de enfermedades regulares. Desde el punto de vista de las empresas, ha sido importante poder contribuir a la reactivación con conocimiento. Esa ha sido una apuesta grande para la compañía. Por un lado, desde la ARL, hemos trabajado en los protocolos de bioseguridad de más de 127.000 empresas; por otra parte, hemos ayudando a otros negocios a mantener y desarrollar su competitividad empresarial, particularmente pymes (27.000 capacitaciones), que son las que mueven el empleo del país.





¿Cómo ayudan particularmente a las pymes?

Es muy importante que entre todos busquemos formas de activar las pymes. Este año, en particular, establecimos una alianza con Procolombia para ayudarles a las pymes a exportar y queremos que más empresas se vayan sumando.

¿Cómo ha sido el comportamiento de Sura EPS como empresa? ¿Se podría decir que en el marco de la pandemia es la de mejores resultados en términos de ingresos?

La EPS ha venido teniendo una muy buena participación de mercado, cada vez más colombianos confían en Sura y eso lo entendemos como un compromiso y una responsabilidad con el país. Este año, durante la pandemia, nos han entrado cerca de 240.000 afiliados, la EPS viene creciendo alrededor de 20 % y creo que ese es un voto de confianza. En total tenemos 3,7 millones de afiliados, sin contar los que ingresaron desde el primero de diciembre por el cierre que ordenó Supersalud de Medimás en varios departamentos, que son otros 12.798.

Respecto a la aseguradora, ¿cuál es su situación, se vio afectada por el aumento en los riesgos?

Indiscutiblemente se incrementó la siniestralidad en casi 10 puntos, pero también por los gastos, pues hubo cambios por los temas de COVID-19 y la reglamentación de las ARL. Ha habido seguros que han disminuido sus reclamos, como autos y Soat, de hecho, fuimos los primeros en implementar la prima por bajo riesgo. Ahora, hay otros negocios, como el caso de salud y vida, que han incrementado la siniestralidad por efectos de la pandemia. En términos generales se trata de un escenario donde hemos venido recalculando según el desarrollo de la pandemia. Este es un año donde tenemos que estar con mucha presencia, muy activos frente a los desafíos que tienen tanto las personas como las empresas.

¿Cómo le ha ido a la ARL, sus cifras reflejan el aumento en el empleo?

Desde la ARL vemos que las cifras están mejorando con respecto a abril de este año, viene una recuperación y por eso estas apuestas de acompañamiento en la reactivación económica de las empresas para seguir la tendencia. Desde la ARL se ven avances a través de las afiliaciones de diferentes sectores, como la construcción o la informática, aunque hay otros que no, como la hotelera y la aeronáutica, que van decreciendo.

¿Les preocupa el cierre financiero de 2020?

Desde el punto de vista de resultados venimos con una vigilancia muy estrecha de las empresas para mantener el patrimonio y la solidez de la compañía, los resultados no son la preocupación este año porque por la pandemia se tienen que mirar distinto, pero hay que cuidar la salud de las empresas y su liquidez.

¿Cómo espera que esté la situación en 2021?

El año entrante lo vemos con mejores ojos porque todos estamos expectantes a la llegada de las vacunas, lo que también nos da posibilidades.

¿Cuál es el mensaje que le dejarían al país de su experiencia?

Todavía seguimos en pandemia, de ahí la importancia del autocuidado, no podemos relajarnos porque se ha avanzado mucho, con muchos sacrificios, y no podemos retroceder. En el país podemos decir que sí hemos avanzado aún decisiones que fueron tan complejas y con un costo alto en el empleo. Venimos recuperándonos, lenta pero positivamente y tenemos que poner todo de nuestra parte, sobre todo en esta época de Navidad, para no perder estos avances. Es importante avanzar en la responsabilidad que tenemos como individuos en la recuperación económica.