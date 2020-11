Abiertas inscripciones para edición 100 % digital de Colombia 4.0

El evento, que se lleva a cabo desde 2011, será del 1 al 3 de diciembre. Las inscripciones, gratuitas, están abiertas.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) informó que se abrieron las inscripciones a Colombia 4.0 edición 2020, el evento anual de contenidos digitales y sector TIC más importante de Colombia, que en esta ocasión será 100 % digital, gratuito, del 1 al 3 de diciembre.

Las inscripciones al evento se pueden hacer a través de la página www.col40.co. Estarán abiertas durante las próximas tres semanas. Con el registro exitoso, los inscritos recibirán en el correo electrónico una dirección para acceder al evento.

La plataforma a través de la cual se llevará a cabo contará con espacios para la digitalización de los pabellones y una muestra de comercial, según informó la ministra TIC, Karen Abudinen.

Según el Mintic, este año participarán conferencistas como el gerente de Google para Centro América, Colombia y el Caribe, Giovanni Stella; el director del video animado Never Really Over de la cantante Katty Perry, Rafael Pérez; el empresario de la industria de videojuegos Jason Della Roca, y el experto en Inteligencia Artificial (IA) Andrew NG, entre otros.

La ministra explicó que se espera la participación de por lo menos 50.000 personas entre estudiantes, profesores, emprendedores, productores de contenido y animación digital, creadores de software, y fanáticos en general interesados en profundizar sus conocimientos.

El Mintic recordó que desde su primera versión en 2011, Colombia 4.0 ha logrado consolidar año tras año una mayor cantidad de audiencia. A la fecha, 263.926 personas han participado de las charlas dadas por 1.463 expertos.