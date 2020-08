Argentina dice que ha llegado a acuerdo de deuda con acreedores

Se trataría de un consenso para reestructurar una deuda de US$65.000 millones respaldado por los principales grupos de acreedores.

Argentina anunció un acuerdo para reestructurar una deuda de US$65.000 millones respaldado por los principales grupos de acreedores, acercándose así al fin de un enfrentamiento con los inversores que dura ya meses.

El acuerdo entre tres comités principales de tenedores de bonos --Ad Hoc Group of Argentine Bondholders, Argentina Creditor Committee y Exchange Bondholder Group-- así como otros inversores otorgará a Argentina un alivio significativo en la deuda, dijo el ministro de Economía en un comunicado en su sitio web el martes.

Anteriormente, se había informado que las dos partes habían progresado hacia un acuerdo durante el fin de semana, impulsando los bonos del país al nivel más alto en más de cinco meses el lunes.

Los tenedores de bonos recibirían alrededor de 54,8 centavos por dólar, cerca del punto medio de las ofertas más recientes de los acreedores y Argentina, según personas familiarizadas con las negociaciones.

Un acuerdo podría allanar el camino para que uno de los prestatarios más notorios del mundo salga de su tercer default en veinte años y ayude a apuntalar una economía sumida en su tercer año de recesión.

Si bien el futuro pospandémico es incierto para la mayoría de los países, las perspectivas para Argentina --que ocupa el puesto 139 de una lista de 141 países por estabilidad económica del Foro Económico Mundial-- se encuentran entre las más precarias. El Gobierno del presidente Alberto Fernández, que lleva ocho meses en el cargo, tuvo que restringir el acceso a los dólares, subir los impuestos y prohibir los despidos.

Los bonos con vencimiento en 2028 por US$4.250 millones subieron 1,5 centavos a 43,3 centavos por dólar el lunes, mientras que el índice bursátil de referencia Merval ganó un 6,6%, el mayor salto en casi un mes.

El avance se produjo durante una llamada el domingo entre el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y la directora gerente de BlackRock Inc. Jennifer O’Neil, dijeron dos de las personas, con la participación de Bank of America Corp., que asesora al Gobierno. Las personas pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de conversaciones privadas.

Representantes de los grupos de acreedores, BlackRock y Bank of America no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre avances anteriores.