Bancamía tiene 1.3 millones de clientes, de los cuales el 55% son mujeres. Ellas tienen el 54% de la cartera y el 56% de las cuentas de ahorro.

Bancamía, del Grupo Fundación Microfinanzas BBVA, se ha distinguido por atender las necesidades de las mujeres, propósito destacado por dos entidades internacionales: el Women Economic Forum (WEF) y Iconic Companies Creating a Better World for All.

Durante la sexta edición de premiación del Ranking PAR 2020 Aequales, la entidad recibió el premio a la Mejor Pieza de Comunicación por la iniciativa Nosotros con Ellas.

Dice la entidad bancaria en un comunicado que durante la ceremonia de premiación de los Awards WEF Global se reconoce al banco “por el trabajo constante hacia la equidad de género, el impacto social y la transformación, componentes que han permitido reconocer la labor y ser ejemplo para Latinoamérica y el mundo”. Igualmente, destaca que el reconocimiento se hace por seguir forjando en las nuevas generaciones el deseo de vivir en una sociedad completamente justa e igualitaria.

(Le puede interesar: BBVA Fiduciaria lanza fondo de inversión para la conservación de los páramos del país)

Bancamía tiene 1.3 millones de clientes, el 55% de ellos mujeres. Con el fin de avanzar en la estrategia de apoyo a la mujer, la entidad ha creado un área especializada en equidad e inclusión.

La entidad crediticia sigue poniendo el foco en el acceso a productos y servicios para atender las necesidades de las mujeres como seguros, de compañías aliadas, especializadas en salud y bienestar, así como en el de sus familias, un modelo de atención diferencial con una venta guiada dirigida al mercado femenino.

“Las mujeres son verdaderas agentes de transformación social. Son mejores ahorradoras y en el banco son las titulares del 56% del total de las cuentas de ahorro”, sostiene Ángela María Panqueva, directora de Equidad e Inclusión en Bancamía.

Las mujeres se destacan como emprendedoras, pues el 54% del total de la cartera está siendo manejados por ellas. “Hemos podido comprobar que cuando ellas tienen acceso a servicios financieros para potenciar los negocios, sus excedentes crecen en promedio interanualmente un 11%, sus ventas 12.6% y su patrimonio un 20%”, dice Ángela María Panqueva.

Dentro de las acciones destacas Bancamía ha buscado reconocer y hacer visibles las historias de mujeres emprendedoras e inspirar a otras a poner en marcha sus habilidades y capacidades para emprender, logrando que cada vez más se muestre mayor interés en hacer públicas las historias de mujeres microempresarias.

(Para mayor información: “Embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”: ONU)

“Estos reconocimientos confirman que vamos por buen camino en ese propósito de contribuir en el cierre de las brechas de género para facilitar el desarrollo social, económico y ambiental en las microempresarias que atendemos”, dijo Miguel Ángel Charria, presidente de Bancamía. “Seguiremos trabajando con ellas, convencidos de que necesitamos más esfuerzos para alcanzar la equidad en nuestro país y la región”, sostuvo el presidente de la entidad crediticia.