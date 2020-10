Bancolombia prevé mantener flexibilidad laboral después de la pandemia

Sin embargo, la entidad, de 22.500 empleados, destaca la importancia de la presencialidad para mantener una cultura corporativa.

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dijo que prevé que surgirá un “esquema mixto” ahora que la empresa tiene experiencia en trabajar de forma remota. Es decir, es probable que el banco más grande de Colombia permita que sus empleados dividan su tiempo laboral entre el hogar y la oficina, incluso después de que termine la pandemia.

“Hemos aprendido que muchas cosas se pueden hacer de manera eficiente desde casa”, pero es más difícil mantener una cultura corporativa si todo se maneja desde allí. “El poder tener unas conversaciones, unos contactos, un espacio físico común como es una oficina mantiene cierta unidad”, dijo Mora este lunes en una entrevista

Dejar que la mayoría de los 22.500 empleados del banco trabajen algunos días desde la oficina y otros desde sus casas mejora la eficiencia al reducir el tiempo de viaje, con el beneficio adicional de ayudar a reducir la congestión del tráfico, dijo Mora, quien fue nombrado presidente de la entidad en 2016 y que ha pasado cerca de tres décadas en la entidad. Los vuelos a reuniones en otras ciudades probablemente también se reducirán, dijo.

Los bancos de todo el mundo también han estado utilizando las lecciones aprendidas de la pandemia para reducir los costos. Deutsche Bank AG está revisando sus políticas de trabajo remoto en un esfuerzo por reducir permanentemente el espacio de oficina, uniéndose a prestamistas como Mizuho Financial Group Inc. y Fifth Third Bancorp para reducir los gastos de oficina.

Si bien todas las sucursales de Bancolombia en Colombia están abiertas, solo alrededor de 10% del personal, incluidos los operadores, trabajan en las oficinas principales. Eso probablemente continuará hasta fin de año. Antes de la pandemia, alrededor de 1.800 empleados trabajaban permanentemente desde sus casas, y esa cifra puede aumentar a 4.000 o 5.000 una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, dijo Mora.

En septiembre, Colombia puso fin a un estricto confinamiento de seis meses, pero ciudades como Bogotá han pedido a las empresas que mantengan a los empleados en casa si es posible para evitar un aumento de los contagios. Con cerca de 1 millón de casos confirmados de covid-19, la nación ocupa el sexto lugar en el mundo, superada por Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Argentina, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En términos de muertes, el país ocupa el puesto 11.

Un esquema mixto también significará entornos de trabajo “mucho más dinámicos” donde los empleados deberán solicitar un espacio en lugar de tener su propio escritorio asignado, dijo Mora. Como resultado, es probable que la distribución de la oficina cambie.

En cuanto a su propio horario de trabajo en el futuro, Mora dijo que se imagina comenzar temprano desde su casa y luego llegar a la oficina alrededor de las 9 a.m. o 10 a.m. para reuniones en persona. Probablemente regresará a casa alrededor de las 4 p.m. para terminar su jornada laboral desde allí, dijo.