Bancos están cobrando como “si nada hubiera ocurrido”, les dicen desde el Congreso

En la Comisión III de Senado, parlamentarios señalaron las dificultades que han enfrentado los ciudadanos para acceder a crédito y las tasas de interés, que han vuelto a niveles prepandemia.

Los niveles de las tasas de interés por parte de los bancos y la dificultad para acceder a crédito o a los alivios financieros en medio de la pandemia fueron algunos de los puntos que señalaron senadores de la Comisión Tercera de Senado durante la sesión de este lunes, a la que asistieron el ministro de Hacienda, Alberta Carrasquilla; el superintendente Financiero, Jorge Castaño; el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría; y el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro.

El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, se refirió a las dificultades que han tenido que enfrentar los ciudadanos y los empresarios ante el sistema financiero, por ejemplo, a la hora de conseguir periodos de gracia con motivo de la emergencia por el coronavirus, el difícil acceso a crédito o las altas exigencias para obtener las garantías que otorga el Fondo Nacional de Garantías. El parlamentario hizo propuestas, como establecer periodos de gracia según el sector económico, pues, dijo Aguilar, las dificultades que enfrenta un empresario del sector transporte o de turismo, por mencionar un caso, son diferentes de las que enfrenta un sector que se haya podido reactivar en mayor medida.

Por su parte, David Barguil, del partido Conservador, cifras en mano, señaló su rechazo a que las tasas de interés de productos como las tarjetas de crédito o el microcrédito estén en niveles similares a los que había antes de la pandemia. El parlamentario presentó las variaciones de estas en lo corrido del año, que muestran una caída de las tasas entre marzo y abril, pero que han vuelto a los niveles “prepandemia” desde mayo y junio. Para Barguil, los bancos están cobrando el dinero como “si nada hubiera ocurrido”. Hizo un llamado para que las tasas de interés del Banco de la República se vean reflejadas en las tasas del mercado.

La tasa de interés promedio en microcredito, el crédito de los emprendedores y pequeños empresarios, ya está en agosto en los mismos niveles que en enero. ¡Es una vergüenza! pic.twitter.com/T9uF6gOzql — DAVID BARGUIL (@davidbarguil) August 10, 2020

El senador conservador hizo énfasis en que el microcrédito es el mecanismo al que suelen acudir los pequeños y medianos empresarios (que componen la mayoría del tejido empresarial colombiano) para apalancarse. Agregó que los refinanciamientos que han dado los bancos han sido “importantes”, pero constituyen apenas un aplazamiento, y que a nadie se le están “regalando” los intereses.

Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, que intervino primero en esta sesión (antes que los senadores), se refirió a los “mitos” que se han creado en este contexto con respecto al sector bancario. Castro resaltó que durante la crisis se ha refinanciado un monto superior al 21 % del PIB, equivalente al 42 % del stock de cartera del sistema. Asimismo, que los nuevos créditos, como porcentaje del PIB, han llegado a cerca del 10 %, es decir, alrededor de $98 billones.

Agregó que, además de esos $98 billones en condiciones “normales”, ha habido $6 billones que se han otorgado en crédito con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Añadió que, de los nuevos créditos, el 63 % ha sido para pymes y grandes empresas, mientras que los nuevos desembolsos con garantías han sido en un 93 % para mipymes. Para el presidente del gremio, por otra parte, la transmisión de las tasas de referencia a las tasas del mercado ha sido expedita y veloz. De acuerdo con los datos que citó, 10 de 13 tasas han visto una disminución, mientras que tres han visto un alza desde la última semana “prepandemia”.

En el debate, tanto el Ministerio, como la Superfinanciera y el Banco de República, presentaron las cifras macroeconómicas con las que cuentan y las decisiones que han tomando en medio de la crisis desatada por el coronavirus. Carrasquilla, por ejemplo, destacó que Colombia, con recursos presupuestales y extrapresupuestales, ha destinado casi 7 % del PIB a la atención de la emergencia, por encima de países como México, pero por debajo de otros como Perú.

María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, otra de los senadores que intervinieron en la sesión, destacó la oportunidad de las decisiones que se han tomado para inyectarle liquidez a la economía en la coyuntura, pero también hizo el llamado a tener en cuenta la capacidad o no que tienen ciertos sectores para seguir moviéndose en la economía. Es decir, según ella, el debate no debe centrarse solo en los niveles de acceso a crédito, sino que se debe tener en cuenta que puede haber empresarios que no están dispuestos a endeudarse si no ven viable (así cuenten con crédito) continuar con su actividad económica en medio de la crisis actual.

Vale la pena recordar que, según las cifras del DANE, hasta el momento se han perdido alrededor de cinco millones de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo superior al 19 %, mientras la economía experimenta una caída histórica. El dato del comportamiento del PIB para el segundo trimestre será revelado por el departamento estadístico el próximo viernes.

Iván Marulanda, de Alianza Verde, quien intervino hacia el final de la sesión, pidió dar continuidad a este debate y a darle más profundidad, pues, para él, no es adecuado que asuntos de tanta importancia se debatan en intervenciones de “10 minutos”, tal y como ocurrió en la jornada de hoy.