Supergiros y su red de aliados son los únicos autorizados para entregar los pagos de forma presencial a los beneficiarios no bancarizados.

El Gobierno tiene planeado realizar seis giros correspondientes al Ingreso Solidario durante el 2021. Si bien ya tiene toda una infraestructura para realizar estos pagos a los beneficiarios bancarizados, aclaró que también hay un sistema para los que no tienen una cuenta bancaria.

También te puede interesar: Hoy pagan Ingreso Solidario: consulte si es beneficiario y cómo reclamarlo

El Departamento de Prosperidad Social explica que Supergiros, y su red de aliados, son los únicos autorizados para entregar los pagos de forma presencial a los 650.000 beneficiarios no bancarizados.

Entonces si no está bancarizado, y debe reclamar la ayuda del Ingreso Solidario, es cuestión de que se acerque a uno de los puntos de atención de Supergiros (ver mapa). Por medio de este enlace puede consultar si ya llegó su giro: ver aquí.

Este es también el servicio al que deberán recurrir los hogares que no han recibido la asignación de un banco para recibir los pagos del Ingreso solidario.

El Ingreso Solidario es un esquema mediante el cual el Gobierno realiza transferencias monetarias de $160.000 mensuales en favor de 3 millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado, como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA.

El pasado 22 de febrero se realizó el pago correspondiente a los meses de enero y febrero. Es decir, en total los beneficiarios recibieron un aporte de $320.000.

Resuelva las principales preguntas en torno a Ingreso Solidario:

¿Cómo sé si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Para consultar los giros y beneficiarios que se encuentran en proceso, Prosperidad Social habilitó una pestaña en su página web en la que debe ingresar los datos de su cédula y su número telefónico. Si no ha recibido un mensaje de texto sobre este giro o cambió el número de celular recientemente, debe empezar por consultar en este apartado.

Según el Gobierno, todos los beneficiarios reciben en su celular un mensaje de texto que dice “Tu familia es beneficiaria del Ingreso Solidario del Gobierno Nacional por $160,000. Recíbelo desde casa” y viene con un link que le indica cuál aplicación debe descargar.

Estas apps deben corresponder a los bancos Av Villas (con su producto Cuenta digital), Bancolombia (con sus productos Nequi y Ahorro a la mano), Davivienda (con la app Daviplata), Banco Caja Social, Bancamía, Tpaga o Movii.

Una vez instalada en el celular, el beneficiario debe ingresar su nombre y número de cédula para abrir la cuenta. Luego, la entidad financiera que le corresponda le informará en qué momento puede disponer de los recursos. El proceso de apertura de este producto financiero no tiene ningún costo para el beneficiario.

Puede ver el paso a paso del proceso de bancarización digital en la página web de Prosperidad Social. Aquí también hay información sobre cómo abrir una cuenta digital en un celular básico (es decir, que no es un ‘smartphone’).

Sin embargo, si no está bancarizado deberá reclamar el dinero de forma presencial en Supergiros, y su red de aliados.

Me llegó el mensaje de que soy beneficiario y no he recibido el pago ¿Qué hago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la que tiene una cuenta o depósito activo, debe comunicarse con su banco. “Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital”, explica el Gobierno.

Consulté en la página web y soy beneficiario, pero aún no me han llamado ni he recibido mensaje de texto ¿Qué debo hacer?

De acuerdo con la entidad, esto significa que usted hace parte de un ciclo posterior de pagos. Durante esta etapa, las entidades financieras se contactarán con usted para darle las indicaciones de cómo recibir el giro o hacer la apertura de un depósito simplificado a través de su celular para obtener la ayuda.

¿Qué debemos hacer los que somos beneficiarios, pero no tenemos celular o cambiamos de número?

“Prosperidad Social está trabajando con diferentes organizaciones y fuentes de datos para ubicarlo y contactarlo. Lo invitamos a consultar periódicamente la página”, indica la entidad.

Cabe decir que después de este 22 de febrero el Gobierno comenzará a llegar con los recursos a los hogares no bancarizados de manera escalonada.