Biden presenta masivo plan de ayuda familiar por US$1,8 billones

El presidente Joe Biden presentará el miércoles un amplio plan por US$1,8 billones para expandir las oportunidades educativas y el cuidado infantil para las familias, financiado, en parte, por los mayores aumentos de impuestos a los estadounidenses ricos en décadas, el eje central de su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso.

La tercera gran propuesta legislativa importante de Biden, denominada Plan para las Familias Estadounidenses, combina US$1 billón en gastos con US$800.000 millones en recortes de impuestos y créditos para familias de ingresos medios y bajos.

El plan contempla brindar educación preescolar y en universidades comunitarias gratuitas en todo el país, extender el crédito tributario por hijo hasta 2025 y hacer una extensión permanente del crédito tributario por ingresos del trabajo para adultos sin hijos con bajos ingresos, proporcionar ayuda directa a las familias para el cuidado de los niños y financiar la formación de docentes y crear un programa nacional de licencia familiar remunerada.

La propuesta sigue un plan de infraestructura por US $ 2,25 billones que aún no ha sido aprobado por el Congreso y un plan de ayuda por la pandemia de US $ 1,9 billones que promulgó Biden. En conjunto, las medidas modificarán el código tributario y los programas de bienestar social de Estados Unidos, ampliando enormemente las ayudas federales incluso para las familias que se consideran de clase media-alta, al tiempo que desplazará sustancialmente la carga fiscal general hacia los ricos.

“El presidente ha dejado claro que nuestro sistema tributario no funciona cuando un administrador de fondos de cobertura que gana cientos de millones de dólares paga impuestos a una tasa más baja que el conserje que trabaja en su oficina o el ama de llaves en su mansión” , escribió el martes la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Dunn, en un memorando al que tuvo acceso Bloomberg News. “Y va a tomar medidas, medidas que cuentan con el apoyo del público estadounidense, para abordar la equidad en el código tributario”.

En conjunto, las propuestas de Biden ilustran las ambiciones del presidente después de casi 100 días en el cargo. Elegido para sacar a EE.UU. de la pandemia de coronavirus y de la crisis económica asociada, Biden ahora busca usar la presidencia para remodelar y reorientar la economía y las vidas de los estadounidenses de clase media.

Según la Casa Blanca, hacer que la expansión del crédito tributario por ingresos del trabajo sea permanente ayudará a unos 17 millones de trabajadores de bajos ingresos, mientras que extender el crédito tributario por hijos beneficiarios a unos 66 millones de niños.

Los aumentos de impuestos máximos de Biden incluyen elevar la tasa para las personas de nuevo a 39,6%, cambiar el tratamiento de las ganancias de capital para que las personas ricas no se beneficien de tasas más bajas en sus ingresos de inversión, eliminar la disposición de “intereses transferidos” que beneficia a los gestores de fondos, y aumentar de manera significativa los fondos para el Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la recaudación de impuestos y auditar a los contribuyentes ricos.

Sus propuestas son inciertas en el Congreso, donde los demócratas tienen una mayoría en el Senado solo en virtud del voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris.

El memorándum de Dunn citó un puñado de encuestas que mostraban que la mayoría de los estadounidenses apoyan medidas como aumentar la tasa de impuestos corporativos y los impuestos a las ganancias de capital a las personas que ganan más de US $ 1 millón al año.

Biden presentará su último plan el miércoles durante un discurso en horario estelar que comenzará a las 9 pm ET, cuando también celebrará los primeros logros de su presidencia, incluida una campaña de vacunación acelerada que ha ayudado a reducir los casos y muertes de covid-19 . También discutirá sus propuestas para combatir el cambio climático y su política exterior, particularmente la relación de EE.UU. con China, dijo una persona al tanto del discurso.

Sus ambiciones se enfrentan a una difícil audiencia en un Congreso estrechamente dividido, ya que los republicanos se oponen a cualquier aumento de impuestos y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ha calificado la última propuesta del presidente una “lista de deseos liberal “. Sin un voto de sobra en el Senado, Biden debe mantener unidos a los demócratas para aprobar el paquete en cualquiera de sus formas, y tendrá que asegurar a los demócratas moderados que se presentan a la reelección en 2022 que sus propuestas no serán un lastre, a la vez que apaciguar al ala liberal de su partido.