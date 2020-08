De acuerdo con el DANE, los ingresos nominales de estas empresas bajaron 96 % para el segundo trimestre de 2020, mientras que el personal ocupado registró - 20 %.

Los ingresos nominales de las agencias de viajes registraron una reducción de 96 % durante el segundo trimestre de este año y el personal ocupado en este sector se redujo en 20 %, de acuerdo con la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes, publicada este jueves por el DANE.

Ambas variables han registrado un comportamiento negativo durante 2020, dato que, por más que no es sorprendente, no deja de ser preocupante. Para el segundo trimestre en particular, el peor mes en ingresos ha sido mayo (con una variación anual de -97,1 %) y en ocupación junio presenta la peor cifra, con una contracción de -23,5 %.

Vale la pena aclarar que la reducción en personal ocupado en este sector ha sido sostenida durante el segundo trimestre de este año y era un indicador que ya venía contrayéndose en el mismo periodo del año pasado.

“Las cifras del DANE reiteran lo que hemos venido informando al Gobierno sobre nuevas necesidades que requiere el sector turismo y nuestras Agencias, la falta de ingresos en estos cinco meses más la responsabilidad de seguir atendiendo obligaciones tributarias y con sus pasajeros hacen de esta situación insostenible”, en palabras de Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, gremio de las agencias de viaje.

La Organización Mundial del Turismo calcula que este sector tendrá una caída este año de entre 60 % y 80 %. Incluso, se prevé la pérdida de 100 a 120 millones de empleos directos, según el organismo.

Las proyecciones oficiales en Colombia hablan de 1,7 millones de visitantes no residentes para finales de 2020.

El Gobierno, al igual que está pensado en otros países, mira ahora al turismo nacional como un reactivador del sector. La meta es llegar a 8,5 millones de colombianos que viajen nacionalmente para 2022. Actualmente, esa cifra se ubica un poco al norte de cuatro millones.