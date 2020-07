Cámara de Comercio de Bogotá lanza herramientas para ayudar a las microempresas

El Kit de Supervivencia se compone de una serie de consejos divulgados en seis entregas que le apuntan a salvar los negocios.

La Cámara de Comercio de Bogotá presentó el Kit de Supervivencia, una serie de herramientas, recursos informativos, propuestas metodológicas y soluciones para dar continuidad a las pequeñas empresas, que componen la mayoría de la base de la empresarial, por los daños que les ha dejado la coyuntura.

El kit se compone de seis entregas o capítulos para “salvar el negocio” que se irán publicando en www.ccb.org.co. En la primera entrega se reúnen consejos sobre cinco aspectos relacionados con el manejo de las finanzas, el consumo, los precios y las ventas.

Recupere las ventas

La Cámara de Comercio destacó que es fundamental conectarse con los clientes en estas nuevas condiciones. “Claves tan sencillas como comenzar a usar herramientas como whatsapp o redes sociales como Facebook, Twitter, e Instagram para entrar en contacto con los clientes, lograr que más personas conozcan el negocio y abrir la posibilidad de nuevos pedidos, se han convertido en un recurso imprescindible”.

La organización recomienda también participar en las comunidades que se han creado en los barrios para que los vecinos estén informados y se beneficien mutuamente de lo que pueden ofrecer. “Crear un catálogo digital con información de los productos con fotografías, costos y descripción, es un primer paso para tener presencia en redes y lograr nuevos canales de venta”.

Mejore los precios

La CCB aconseja a los negocios comparar los precios con los de la competencia; “es posible que se deba sacrificar margen de ganancia en este momento, pero seguro permitirá mejorar el flujo de efectivo al lograr incrementar las ventas”. También aseguró que el adecuado manejo de los inventarios es crucial en el nivel de efectivo de la empresa; “una práctica favorable es revisar los movimientos del inventario con bastante frecuencia ya que, en algunos casos, mantenerlo excesivamente grande puede implicar un enorme desperdicio de capital, también es el momento de realizar promociones con ese inventario que no rota”.

Identifique y aproveche los cambios en el consumo

La crisis actual ha hecho que los clientes se comporten de manera diferente y cambien sus hábitos de consumo. Por esta razón la Cámara de Comercio propone a las empresas revisar cómo ha cambiado su comportamiento, las tendencias del mercado y cuáles son las oportunidades para los negocios. Además, se debe evaluar cómo implementar canales de pago digitales: datáfonos, billeteras virtuales, códigos QR. Para esto, la CCBcuenta con aliados estratégicos que dan precios especiales a las empresas. “Dado que ahora los clientes se centran en productos y servicios que son realmente necesarios, los esfuerzos se deben orientar a demostrar que los productos que se ofrecen son prioritarios”, dijo.

La organización recordó que se ha incrementado la tendencia de adquirir productos no perecederos; “si las empresas venden alimentos, alternativas como incorporar la venta de alimentos congelados, empacados al vacío, enlatados, entre otros, pueden ser la respuesta para no dejar caer las ventas y pensar en nuevos productos que se pueden incorporar en los negocios para ofrecer alternativas diferentes a los clientes. Si no ha hecho alianzas para el transporte logístico, este es el momento”.

Incluso la CCB recomendó incursionar en el mundo digital: haga videos o cursos virtuales para desarrollar actividades en casa como preparación de alimentos y actividades de mantenimiento, y aproveche para la venta de los materiales o insumos, para incentivar el consumo desde el hogar.

Mejore el manejo financiero

Dado que es posible que durante los próximos meses las empresas no puedan cumplir oportunamente con todas las obligaciones, la Cámara recomienda anticiparse a las circunstancias, “puede ayudar a estar preparado y pensar en medidas para poder afrontar de mejor manera la crisis. Revise si necesita recursos. Si tiene capacidad de endeudamiento, las opciones disponibles en el mercado y otras alternativas que ofrece el mercado como renegociar la cartera. Acepte únicamente los planes de alivio ofrecidos por las entidades financieras formales y haga un análisis de su flujo de caja en el escenario conservador”.

Sobre el particular, la CCB dijo que es el momento para eliminar los gastos que no sean absolutamente necesarios para sacar adelante la operación; cuidar a los empleados y analizar el impacto financiero y social que conllevan medidas como el teletrabajo y las vacaciones colectivas o anticipado pueden favorecer el manejo financiero de la empresa.

Aproveche oportunidades

La Cámara de Comercio invitó a los microempresarios a hacer uso de los beneficios que se han creado a nivel distrital y nacional para apalancar e impulsar la empresa hacia un nuevo enfoque financiero. “Conozca aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales presentes en la legislación que aplican a su negocio y que podrían implicar una disminución en la obligación tributaria que le alivie sus necesidades actuales de caja”, señaló.

Así mismo, instó a aprovechar beneficios tributarios que actualmente existen como la devolución automática de saldos a favor en renta e IVA desde casa a través de un procedimiento abreviado, la reglamentación de los tres días sin IVA, el aplazamiento para noviembre el pago de la segunda cuota del impuesto de renta para las micro, pequeñas y medianas empresas, el procedimiento para realizar acuerdos y facilitar el pago de las obligaciones, con el cual se reduce la tasa de interés y extiende el plazo para las terminaciones, conciliaciones y facilidades de pago con la DIAN, los cambios en el calendario tributario 2020, entre otras alternativas, para sobrevivir a esta crisis.