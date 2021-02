Camioneros siguen esperando respuesta de la ministra de Transporte

Culminó la primera jornada de movilización de los transportadores para rechazar la política que fija el precio de los peajes en Colombia. Sin embargo, el Gobierno no ha anunciado qué camino tomará.

Las organizaciones que componen la Cruzada Nacional Camionera convocaron ayer a los transportadores de carga a unirse a una movilización pacífica por ocho departamentos del país para pedirle al Gobierno bajar el precio de los peajes en Colombia. Y justo así fue: pacífica.

En fotos: Transportadores de carga protestaron en Bogotá

El Ministerio de Transporte, la Policía Nacional y los mismos manifestantes destacaron que la jornada se llevó a cabo sin bloqueos ni aglomeraciones más allá de la congestión vial que desataron en las principales ciudades del país.

El presidente de la Cruzada, Gustavo Betancourt, aseguró que demostraron que lo suyo no es improvisación y que pudieron protestar de manera organizada y sin violencia para hacer sentir al sector de transporte de carga por carretera. Sin embargo, al cierre de esta edición no habían recibido ninguna respuesta por parte de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en relación con sus demandas. Los camioneros han insistido en que esperan una solución real al problema, “de lo contrario vamos a ir a vías de hecho, que es lo que menos le conviene al país ahora que la economía está en proceso de recuperación”, sentenció Betancourt.

Tanto los transportadores como los empresarios del sector vienen haciendo advertencias al Gobierno por la manera en que se manejan los peajes en el país: precios elevados, incrementos exorbitantes, casetas con muy poca distancia de separación, aumento en el número de puntos de cobro y vías en muy mal estado.

El llamado a la movilización, que se hizo desde la semana pasada, se dio en paralelo a las tradicionales mesas de trabajo entre los gremios transportadores y el Gobierno Nacional, donde se discuten las mismas molestias por estos días. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se han convocado tres mesas en lo que va del año, la primera con Colfecar y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la segunda con la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y la tercera con Fedetranscarga.

En esta última, que tuvo lugar este lunes, la ministra aseguró que los 45 peajes que están a cargo del Invías tuvieron un incremento del 1,61 %, mientras que de los 99 peajes concesionados por la ANI, 91 subieron el IPC, cuatro no subieron nada y solo cuatro más subieron por encima del IPC. También dijo que hay mesas permanentes de trabajo para buscar soluciones y mirar si los peajes se pueden diferir en el tiempo, “porque entendemos la importancia de la sostenibilidad de los mismos”.

Además, Orozco le dijo el lunes a Fedetranscarga en la mesa de trabajo, según el gremio, que los contratos de concesión hoy vigentes no serán renegociados, que la política que rige el cobro de peajes no cambiará y que regular la distancia en la que se ubican las casetas sería antitécnico. Lo que sí pueden hacer es establecer veedurías regionales para vigilar los procesos de licitación para hacer sus objeciones con anticipación. La Federación insistió en que la instalación de 34 peajes más antes de que termine el Gobierno, como lo anunció la cartera de Transporte, va en detrimento directo no solo de los intereses económicos del sector, sino del país en general.