Coinbase se registra para entrar a la bolsa de Estados Unidos

Entre los posibles factores de riesgo que podrían afectar los planes de cotización en el Nasdaq, Coinbase mencionó la naturaleza volátil de las criptomonedas.

Coinbase Global, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, se registró para entrar al Nasdaq (la bolsa de las tecnológicas de EE.UU.) a través de una cotización directa, en lo que se anticipa será un momento decisivo para la industria.

La compañía no recaudará ninguna ganancia en la transacción, dijo Coinbase en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el jueves.

La oferta de Coinbase podría ser la primera cotización directa importante en tener lugar en el Nasdaq. Todas las anteriores, incluidas Spotify Technology SA, Slack Technologies Inc., Asana Inc. y Palantir Technologies Inc., cotizaban en la Bolsa de Nueva York. La compañía de videojuegos en línea Roblox Corp. también ha anunciado que está planeando una cotización directa, después de retrasar su salida a bolsa y recaudar capital de manera privada.

Coinbase, creada en 2012, ha recaudado más de US$500 millones de patrocinadores que incluyen a Andreessen Horowitz, Y Combinator y Greylock Partners, según su sitio web. Se valoró en más de US$8.000 millones en 2018 después de una ronda de financiación de US$300 millones liderada por Tiger Global Management.

Los ingresos de Coinbase se duplicaron con creces el año pasado a partir de 2019 y registró una ganancia. La compañía informó una utilidad neta de US$322 millones sobre ingresos netos de US$1.142 millones para 2020, en comparación con una pérdida neta de US$30 millones sobre ingresos de US$483 millones del año anterior. Cuenta con 43 millones de usuarios verificados, de los cuales 2,8 millones de usuarios realizan transacciones en la plataforma mensualmente, según la presentación.

El bitcóin se negociaba a alrededor de US$50.000 el jueves, después de alcanzar un máximo histórico de US$57.355 el 21 de febrero. Las criptomonedas se han visto impulsadas por la marea de estímulos monetarios y fiscales destinados a combatir el impacto de la pandemia. Coinbase dijo que la mayoría de sus ingresos netos se derivan de transacciones en bitcóin y de la plataforma Ethereum.

Entre los posibles factores de riesgo que podrían afectar los planes de cotización, Coinbase mencionó la naturaleza volátil de las criptomonedas como la principal preocupación. “Si la demanda de estos activos criptográficos disminuye y no se reemplaza por una nueva demanda de activos criptográficos, nuestro negocio, los resultados operativos y la condición financiera podrían verse afectados negativamente”, muestra la presentación.

Coinbase se enumerará bajo el símbolo COIN. Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Allen & Co y Citigroup están asesorando la transacción.