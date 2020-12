Compradores en línea jalonaron las ventas minoristas navideñas en EE. UU.

Las ventas minoristas totales crecieron un 3 %, en comparación con un pronóstico del 2,4 %, según Mastercard SpendingPuls.

Las ventas de la temporada navideña en Estados Unidos superaron las bajas expectativas para el año de la pandemia a medida que aumentaron las compras en línea.

Las ventas minoristas totales crecieron un 3 % durante el período prolongado de vacaciones de 75 días, en comparación con un pronóstico del 2,4 %, según Mastercard SpendingPulse, que rastrea las ventas minoristas en línea y en la tienda en todos los métodos de pago. La cifra es mucho mejor que la caída del 3,5 % registrada durante 2008, la última recesión de Estados Unidos.

“Es un número muy saludable” dados los desafíos de la pandemia de coronavirus, dijo Steve Sadove, asesor senior de Mastercard y ex director ejecutivo de Saks Inc., en una entrevista. “Eso me muestra que el consumidor estadounidense es muy resistente”.

Las ventas en línea aumentaron un 49 % con respecto al año anterior, según el informe de Mastercard . El comercio electrónico ahora representa uno de cada cinco dólares gastados, frente al 13 % del gasto minorista total en 2019.

Este año, Mastercard midió el gasto durante un período prolongado de vacaciones, desde el 11 de octubre hasta el 24 de diciembre, porque muchos minoristas comenzaron la temporada de ventas temprano para dispersar las multitudes. Dentro del tradicional período festivo desde principios de noviembre hasta Nochebuena, las ventas crecieron un 2,4 %, según el informe.

Las categorías relacionadas con el hogar, que han tenido un rendimiento superior durante la pandemia a medida que los consumidores derrochan en sus residencias, experimentaron el crecimiento más fuerte. Los muebles y accesorios aumentaron un 16% y los productos de mejora del hogar aumentaron un 14 % en comparación con el año anterior. Los sectores más débiles fueron la indumentaria y el lujo, cayendo un 19 % y un 21 %, respectivamente.

El rendimiento de los grandes almacenes aún se quedó rezagado debido a la renuencia de los compradores a visitar los centros comerciales. Las ventas minoristas totales en los grandes almacenes cayeron un 10 % durante la temporada extendida, con un modesto crecimiento del gasto en línea del 3 %.

En el futuro, los minoristas deben estar atentos a las ventas de tarjetas de regalo, un punto brillante este año, que solo se registrará cuando se canjeen. Para los compradores, espere menos promociones de fin de año porque los minoristas han acumulado un bajo inventario este año. Eso beneficiará sus márgenes de ganancia, dijo Sadove.