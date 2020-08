Costo del kilovatio hora en facturas de energía no podrá aumentar en lo que resta del año

Así lo definió la Resolución 152 de la Creg, como consecuencia de la crisis causada por el coronavirus.

El Ministerio de Minas y Energía informó que el costo del kilovatio/hora no podrá aumentar en las facturas de energía eléctrica en lo que resta del año, según una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expedida en el marco de la emergencia por el COVID-19.

Se trata de la resolución 152 de 2020; sin embargo, aclaró el Ministerio, las medidas tomadas no implican que no pueda haber aumentos en las facturas de energía eléctrica asociados a un mayor consumo o a otros cobros no relacionados con este servicio.

La CREG, asimismo, otorgó dos meses adicionales de gracia para que los usuarios residenciales de los estratos del 1 al 4 comiencen a realizar el primer pago de cada factura de energía eléctrica y gas combustible por redes que hayan diferido durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. Esto significa que en total cuentan con un periodo de gracia de cuatro meses, explicó el Ministerio.

Así, “en agosto se cobrará la primera cuota de los recibos correspondientes al ciclo de facturación de abril, en septiembre la primera cuota del ciclo de mayo, en octubre la primera cuota del ciclo de junio y en noviembre la primera cuota del ciclo de julio”, añadió.

Según el Gobierno, más de 12 millones de familias, que representan un 85 % de los usuarios residenciales del país, reciben subsidios para el servicio de energía eléctrica. En el estrato 1 este beneficio cubre un 60 % del consumo de subsistencia, un 50 % para el estrato 2 y un 15 % del consumo de subsistencia para estrato 3.