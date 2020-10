COVID-19 podría desencadenar crisis financiera: Banco Mundial

Según Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, “esto es una guerra. Durante las guerras, los Gobiernos financian sus gastos como pueden”.

La economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, dijo que la pandemia de coronavirus se está convirtiendo en una gran crisis económica y advirtió acerca de la posibilidad de que emerja una crisis financiera.

“No comenzó como una crisis financiera, pero se está transformando en una gran crisis económica, con consecuencias financieras muy graves. Hay un largo camino por delante”, dijo Reinhart en una entrevista con Bloomberg Television. "

Reinhart, quien asumió su nuevo cargo en junio, es conocida por su trabajo con su entonces compañero de Harvard, Kenneth Rogoff, sobre la última crisis financiera en el libro de 2009 “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly”. La obra convirtió a la pareja en el recurso de referencia en la historia de incumplimientos gubernamentales, recesiones, crisis bancarias, olas de ventas de divisas y picos inflacionarios.

Cuando se le preguntó si los bancos centrales que compran bonos para mantener bajos los rendimientos son en última instancia un juego de suma cero cuando todos lo hacen, Reinhart dijo: “Esto es una guerra. Durante las guerras, los Gobiernos financian sus gastos de guerra como pueden y ahora mismo hay necesidades urgentes. El escenario en el que nos encontramos no es sostenible”.

Reinhart habló después de que las naciones más ricas del mundo acordaran renovar una iniciativa de alivio de la deuda para los países más pobres hasta al menos la primera mitad de 2021, frente al llamamiento del Banco Mundial para una prórroga de un año completo.

A China se le debe casi el 60% del dinero que las naciones más pobres del mundo deberían devolver este año, según datos del Banco Mundial. El país asiático ha otorgado muchos préstamos a naciones en desarrollo con condiciones que no son transparentes y con tasas de interés más altas de las que las naciones pueden pagar, dijo el presidente del banco en agosto.

Cuando se le preguntó acerca de la participación de China en el alivio de la suspensión de la deuda, Reinhart dijo que la nación de hecho estaba involucrada, aunque “no completamente”.