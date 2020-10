Crean sindicato de trabajadores de plataformas digitales, que protestarán este 8 de octubre

La Unión de Trabajadores de Plataformas, Unidapp, informó que se unirá a la jornada internacional de protesta para reclamar sus derechos como trabajadores.

El Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales anunció la creación del sindicato Unión de Trabajadores de Plataformas, Unidapp, una organización apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

A través de un comunicado a la opinión pública, explicaron que esta es una organización que “nace por el inconformismo de miles de trabajadores y trabajadoras de plataformas que son precarizados, injustamente bloqueados de las aplicaciones y desechados”.

Por lo mismo, anunciaron que se unirán a la jornada internacional de protestas convocada para este jueves 8 de octubre “para decir no más al abuso por parte de las empresas de plataformas que se quedan con las vergonzosas ganancias a costa de la vida, salud y la seguridad de los trabajadores de plataformas”, según dicen en su comunicado.

Asimismo, manifestaron su oposición a que se les denomine “colaboradores de unas aparentes “economías colaborativas” en Colombia al igual que en el mundo estas plataformas derivan sus ganancias de la explotación de cientos de miles de hombres y mujeres por todo el mundo que trabajan sin descanso ni protección, por ingresos miserables”.

Agregaron que “los gobiernos y parlamentos deben garantizar políticas y normas que reconozcan a los domiciliarios como trabajadores”. Por esa razón aseguan que rechazan los proyectos de ley en el Congreso de la República “que no han sido consultados con las organizaciones de los trabajadores. Y que pretenden, ubicarnos como colaboradores, como trabajadores autónomos o independientes en el marco de las llamadas economías colaborativas, cuando lo cierto es que no somos dueños de la aplicación, ni de la marca, seguimos ordenes de algoritmos y nos sancionan con el bloqueo”.

Reivindicaron su labor como “trabajadores sin derechos” que a diario salen “a las calles a atender las necesidades primarias de esta sociedad”. Concluyeron diciendo que están dispuestos a llevar sus exigencias “a todas las instancias judiciales, legales y administrativas”.

Estos anuncios se dan al tiempo de que en el Congreso de la República hacen trámite varios proyectos de ley, por lo menos tres, que se presentan como propuesta para la protección de los trabajadores de este tipo de plataformas.

A estos se sumó recientemente la propuesta del Gobierno, que se basa en los sistemas existentes: el de seguridad social (en el régimen contributivo de salud y ahorro para pensión) y el “piso de protección social”. Este piso, una alternativa para las personas que al mes ganan menos de un salario mínimo como consecuencia de que trabajan a tiempo parcial (es decir, no la jornada completa), ha sido polémica, rechazada por sectores de la sociedad como las centrales obreras y, de hecho, uno de los motivos del paro nacional convocado para el próximo 21 de octubre.

Asimismo, vale la pena mencionar como precedente la decisión judicial que recientemente declaró que la relación entre un “picker” y la empresa Internet Services Latam SAS, con marca comercial Mercadoni, es un trabajador y no un “autónomo” o “colaborador”.

Lea más sobre esto en: Sentencia obliga a plataforma a pagar seguridad social de uno de sus trabajadores

Las plataformas, por su parte, —en Colombia y en el mundo — han sostenido que son un intermediario entre una oferta (los servicios del repartidor o conductor) y una demanda (el usuario), en la que el prestador de los servicios, por ejemplo, maneja de forma autónoma su horario o tiempos de trabajo. Por lo anterior, no consideran que haya un vínculo o subordinación laboral. Consultamos a Alianza In, una organización que agrupa a las plataformas digitales en Colombia, para conocer su posición sobre estos asuntos, pero al momento de esta publicación no habíamos recibido respuesta.

También le puede interesar: El papel de la tecnología en la recuperación del empleo en Colombia y la región