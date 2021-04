Devolución del IVA: así puede saber si es beneficiario

Dos millones de hogares podrán retirar la transferencia bimestral de $76.000 a partir de este jueves y hasta el 11 de mayo.

Prosperidad Social informó que, desde este jueves, 2 millones de hogares colombianos tendrán disponibles $76.000 correspondientes al primer pago del año de la devolución del IVA.

Este esquema es una medida de apoyo económico para los hogares de menores ingresos. Busca que estas familias reciban recursos para aliviar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios.

En 2020, este incentivo llegó a un millón de hogares. La meta de la entidad es completar 2 millones de hogares este año con la entrega de seis pagos.

“El millón adicional de hogares que el Gobierno Nacional incorporó al programa, son hogares en situación de pobreza y pobreza extrema vinculados a Familias en Acción y Colombia Mayor y aquellos hogares registrados en Sisbén III y Sisbén IV en condiciones de pobreza extrema que no recibían transferencias monetarias del Gobierno”, explicó Prosperidad Social.

El incentivo estará disponible para todos los hogares beneficiarios hasta el próximo 11 de mayo en los puntos SuperGiros y aliados, mediante la modalidad de giro.

La entidad recordó que los beneficiarios deben asistir a su punto de pago con tapabocas y mantener el distanciamiento social.

¿Cómo sé si soy beneficiario?

Prosperidad Social habilitó una pestaña en la que puede consultar si es beneficiario de la transferencia monetaria. Tan solo debe ingresar el número de identificación del titular del hogar de acuerdo con la información registrada en el Sisbén (consulte aquí).

Según la entidad, puede obtener varios resultados:

Registrado: quiere decir que su hogar es un potencial beneficiario del programa, pero que no ha sido seleccionado en este ciclo. Debe estar atento al siguiente.

Beneficiario: sí fue seleccionado para recibir la transferencia monetaria del actual ciclo operativo. El titular del hogar debe dirigirse a los puntos de cobro de SuperGiros con el documento de identidad para efectuar el cobro.

No elegible: este hogar no cumple con los criterios de elegibilidad por incurrir en alguna causal específica del Programa Compensación del IVA. Verifique el tipo de causal y haga la corrección correspondiente en caso de ser necesario para retomar su estado de hogar registrado.

No registrado: no hace parte de los beneficiarios del Programa Compensación del IVA en el respectivo ciclo operativo. La identificación de hogares es un trámite de Prosperidad Social que se realiza cada año, por lo que no hay ningún procedimiento de inscripción para ingresar.