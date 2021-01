Dislicores se retira de Fenalco

Después de 30 años se retira del gremio de comerciantes argumentando falta de liderazgo de Fenalco durante la pandemia.

Dislocores informó que se retira de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), gremio al que perteneció por más de 30 años. (Lee también: Subsidios de Ingreso Solidario y Familias en Acción están disponibles solo hasta el 30 de enero)

“En todos estos años de trabajo conjunto con el gremio, vimos cómo Fenalco tuvo un papel protagónico en múltiples momentos de crisis, contribuyendo a que el País no perdiera su rumbo de desarrollo económico con sentido social. No obstante, en estos momentos cuando la Federación ha debido jugar un rol fundamental en el escenario nacional, por motivos que se escapan a nuestro entendimiento, no lo ha hecho, y, por el contrario, ha dejado la vocería y el liderazgo que debería tomar con toda la convicción en defensa de los comerciantes”, explicó Dislocores.

La entidad también resaltó que “Colombia atraviesa hoy uno de los momentos más difíciles de su historia y no vemos en Fenalco la capacidad de cumplir efectivamente su rol misional. Los recientes hechos que son de su conocimiento nos han llevado a identificar que hay politización dentro de la Federación y que no se están tomando correcciones al interior. Están dejando de lado la verdadera representación a los intereses de los comerciantes y no se han hecho sentir con vehemencia ante la toma de decisiones de último minuto de algunos mandatarios, que están afectando gravemente la economía de los hogares colombianos”.

Fenalco Antioquia dijo este miércoles que: “Nuestro compromiso es velar por los intereses de todos nuestros Afiliados. Por lo tanto, siempre hemos buscado participar en aquellos espacios en los que se deba defender y sea relevante dar a conocer los diversos intereses y preocupaciones del sector comercio y sus actores...Estamos en una coyuntura compleja para nuestro sector. En estos momentos aún críticos en materia de contagios, las prioridades también son la recuperación económica, la preservación del empleo y la apertura total del comercio. Las puertas y las rejas de todos nuestros locales deben estar abiertas al público sin restricciones, desde luego, cuidando la salud y la vida”.

El sector comercial ha sido uno de los más golpeados por los confinamientos para contener del COVID-19: según cifras de Asobares más de 20.000 bares y restaurantes han cerrado durante la pandemia.