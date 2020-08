Apenas se está vislumbrando el grado en que la discapacidad duradera afectará los sistemas de salud y la fuerza laboral.

Antes de que Daniela Alves contrajera covid-19 en marzo, la londinense de 31 años trabajaba regularmente horas extras para impulsar su carrera de diseñadora de aplicaciones móviles. Ahora las reuniones con los clientes no le resultan fáciles y dice que un cansancio persistente ha reducido a la mitad su productividad.

“Antes era una bestia, ahora las cosas son diferentes”, dice Alves por Zoom, haciendo frecuentes pausas para recuperar el aliento o la tos. “No tengo capacidad física, y me tomo la vida de manera diferente”.

Alves dijo que necesitó tres meses sin trabajar incluso después de experimentar una infección “leve” que no requirió hospitalización. Los efectos persistentes del covid-19 la incluyen en un grupo demográfico creciente de supervivientes al coronavirus que quedan con condiciones debilitantes y que representan otra dimensión insidiosa de la pandemia.

Ahora se sabe que el SARS-CoV-2 dejará a una parte de los más de 23 millones de personas infectadas con una letanía de discapacidades, cognitivas y psicológicas, como pulmones con cicatrices, fatiga post-viral y daño coronario crónico . Lo que aún se está vislumbrando es el grado en que la discapacidad duradera afectará los sistemas de salud y la fuerza laboral. Esa carga puede prolongar el legado económico de la pandemia durante generaciones, lo que se suma a su costo global sin precedentes, que según los académicos de la Universidad Nacional de Australia podría alcanzar US$ 35,3 billones hasta 2025, mientras que los países intentan frenar la propagación del virus.

“La conclusión es que las consecuencias físicas para la salud a largo plazo son muy serias para el bienestar de las personas y en el aspecto económico”, dijo Hannes Schwandt , profesor asistente de educación y política social que estudia el bienestar y los resultados económicos en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois. “Pero aún no sabemos lo suficiente”.

Si bien no está claro qué proporción de los supervivientes se aplican en afectados a largo plazo, un estudio de síntomas de covid-19 en el Reino Unido a más de 4 millones de encontrados encontró que 1 de cada 10 personas están enfermas durante al menos tres semanas. Las personas con casos leves de la enfermedad tienen más probabilidades de tener una variedad de síntomas “extraños” que aparecen y desaparecen durante un período más prolongado, según Tim Spector , profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres, quien lidera el estudio.

‘Más extraño’

"Cuanto más aprendemos sobre el coronavirus, más extraño se vuelve", dijo.

El cuadro clínico en constante evolución, la falta de seguimiento de los pacientes y los datos incompletos sobre el número de personas afectadas por covid-19 dificultan la predicción de las consecuencias económicas y de salud a largo plazo de la pandemia, según Christopher J. Murray , director del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle.

"Hay suficiente para sugerir que es notable, y esto es algo en lo que estamos interesados en tratar de medir", dijo Murray, quien ha estudiado el impacto global de enfermedades durante casi 30 años.

Esa información será fundamental para anticipar y financiar futuras necesidades de atención médica, dijo Thomas File , presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

‘Carga significativa’

“Si nos fijamos en el impacto a medio plazo en este momento, ya lo estamos viendo” en los pulmones, el corazón, los sistemas neurológicos y psicológicos, dijo File, quien también es presidente de enfermedades infecciosas en Summa Health, un sistema hospitalario en Akron, Ohio. “Tendrá una carga significativa en nuestro sistema de atención médica en los próximos años”.

El impacto económico será mucho mayor si los supervivientes más jóvenes sufren décadas de discapacidad relacionada con el coronavirus, dijo Olga Jonas , ex asesora económico del Banco Mundial que estudia el impacto de los contagios en la Universidad de Harvard, en Boston. Se estima que la poliomielitis, una enfermedad paralizante, habría resultados en costes de tratamiento en EE.UU. por US$ 215.000 millones en desde 1955 hasta 2015, si las vacunas no hubiesen estado disponibles, según un estudio de 2006.

Hasta ahora ha habido poco reconocimiento de los efectos nocivos de covid-19 en los adultos más jóvenes, dijo Hannah Wei, una afectada de Canadá de 30 años, que ayuda a otras víctimas a través del grupo de apoyo a supervivientes Body Politic . Según un análisis de las respuestas de 640 pacientes recopiladas por el grupo en abril y mayo, “la recuperación es volátil, incluye recaídas y puede tomar seis o más semanas”.

Aunque todos los encuestados experimentaron síntomas consistentes con covid-19, al 48% se les negó la prueba o no se hicieron las pruebas por otra razón. Ello puede dificultar la obtención de asistencia económica para servicios de rehabilitación y discapacidad, dijo Wei.