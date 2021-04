El auge mundial del acero aumenta a medida que la demanda desenfrenada supera la oferta

Los gobiernos se han comprometido a impulsar la infraestructura a medida que trazan su camino de crecimiento posterior a la pandemia.

Los precios del acero se están disparando desde Asia a América del Norte, y la incesante marcha del mineral de hierro hacia un récord se está acelerando, ya que las apuestas por una recuperación económica mundial alimentan una demanda frenética.

El mundo fuera de China finalmente se está poniendo al día con los ya fuertes mercados del gigante asiático del acero, ya que un repunte global impulsa una poderosa ola de compras que no puede igualar la producción. Sectores como la manufactura y la construcción están aumentando y los gobiernos se han comprometido a derrochar en infraestructura a medida que trazan su camino posterior a la pandemia de regreso al crecimiento.

Las carteras de pedidos de las acerías se están llenando a medida que los compradores buscan bloquear el acero después de un año de reducciones de producción y de plantas inactivas. Además de eso, las mayores mineras de mineral de hierro se han visto obstaculizadas por problemas operativos, lo que ha restringido un mercado que no se había recuperado por completo de una crisis de oferta hace más de dos años.

Aquí hay cuatro gráficos que muestran qué hay detrás del repentino aumento en los mercados ferrosos.

Poder de fijación de precios

Los precios de la bobina laminada en caliente, un producto de acero de referencia, se triplicaron en América del Norte desde los mínimos pandémicos y también se están disparando en Europa. En China, que ya ha disfrutado de un año de fuerte demanda, el acero es el más caro desde 2008.

Eso es una bendición para las siderúrgicas, que de repente disfrutan de márgenes saludables y optimismo después de un año miserable. Posco de Corea del Sur, uno de los principales proveedores fuera de China, acaba de publicar su mejor beneficio trimestral desde 2011 y espera que la recuperación continúe en el segundo semestre gracias al estímulo y al lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus.

Globalizarse

La demanda mundial de acero crecerá un 5,8% este año para superar los niveles prepandémicos, según la Asociación Mundial del Acero. El consumo de China, aproximadamente la mitad del total mundial, seguirá creciendo desde niveles récord, mientras que el resto del mundo se recuperará con fuerza.

“Los plazos de entrega son muy, muy largos y algunas acerías dicen que están vendiendo para el tercer o incluso el cuarto trimestre”, dijo por teléfono Tomas Gutiérrez, analista de la investigadora Kallanish Commodities. “Hay optimismo sobre la demanda de este año con la recuperación de Covid y muchos planes de estímulo. La demanda fuera de China en abril es más alta de lo que hemos visto en muchos, muchos años “.

Aumento de material

El mineral de hierro está disfrutando de un repunte repentino a niveles casi récord (los precios al contado están a menos de $ 1 de su máximo de $ 194 la tonelada), ya que las acerías de China mantienen las tasas de producción en más de mil millones de toneladas al año para alimentar el consumo aún desenfrenado de una economía ocupada . Si bien Beijing se ha fijado el objetivo de reducir la producción de acero este año, eso podría resultar difícil con un consumo tan fuerte como está.

Los sólidos precios del mineral de hierro han reforzado las ganancias de las principales mineras del mundo, incluso cuando luchan por suministrar suficiente materia prima. La brasileña Vale SA produjo menos de lo esperado el último trimestre después de una menor productividad en una mina y un incendio en un cargador de barcos, lo que ralentizó su recuperación de un desastre de presa a principios de 2019. BHP Group y Rio Tinto Group dijeron que los envíos trimestrales cayeron debido a las interrupciones climáticas en Australia.

“Existe una alta posibilidad de que las acerías chinas aprovechen la ola de esta tendencia alcista y aceleren la producción, al menos este año”, escribieron en una nota analistas de Australia & New Zealand Banking Group Ltd., incluido Daniel Hynes. Una tan esperada ola de suministro adicional de mineral de hierro, especialmente del exportador clave Brasil, aún no se ha materializado como esperaban los bajistas.

Ganar dinero

Mientras tanto, los precios más altos del acero y el esfuerzo de China por limpiar su gigantesca y contaminante industria con restricciones de producción específicas han llevado la rentabilidad de las acerías al nivel más alto en más de una década, según un indicador de Bloomberg Intelligence.

Los márgenes del acero en China “continúan sugiriendo que los precios actuales del mineral de hierro son sostenibles a corto plazo” y tendrían que ser negativos para que los precios del mineral de hierro corrijan a la baja, escribió en una nota el analista del Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar.