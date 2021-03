¿El ministro de Comercio se va del gabinete?

Sobre su posible salida, José Manuel Restrepo asegura que su cargo es de libre remoción y en sus opciones laborales incluye la política.

El 2020 fue un año difícil para todos los sectores de la economía. Se perdieron 2,44 millones de empleos, se cerraron empresas y más de medio millón de micronegocios, de acuerdo con cifras del DANE. También se retrocedió en materia de turismo y comercio. Para revertir los estragos de la pandemia y ofrecer mecanismos para la reactivación, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) se lanzaron créditos, programas, estrategias y leyes.

José Manuel Restrepo, jefe de la cartera, dice que 2020 dejó cuatro instrumentos importantes: las leyes de turismo y emprendimiento, el acuerdo con Reino Unido y el Tratado de Libre Comercio con Israel, que serán la ruta del Ministerio durante 2021.

Sin embargo, desde hace un tiempo hay rumores sobre su salida del gabinete y este martes la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, ante lo que dicen son promesas de campaña incumplidas y de no llegar a acuerdos “tras 34 reuniones realizadas en dos años y seis meses” con el ministro sobre los aranceles para la industria textil, le pidió al presidente Iván Duque delegar a un ministro ad hoc.

“La decisión de si uno sigue o no en un cargo de esta responsabilidad y compromiso recae exclusivamente en el presidente de la República. Él es quien te invita a ser parte del Gobierno o quien te señala que, en el marco de ese libre nombramiento y remoción, no continúes en el Gobierno”, explica Restrepo.

El exrector de la Universidad del Rosario asegura que, hasta el momento, el presidente Iván Duque no le ha pedido que no siga en el cargo. Sin embargo, dice que si Duque lo “invita” a un proceso de cambio tendría que revisar sus opciones, entre las que se encuentran el sector privado, volver a la academia e incluso no descarta la posibilidad de participar en el ejercicio político. “Si es así, lo haría desde el partido con el que he tenido algún tipo de relación y que desde pequeño apoyé: el Partido Conservador. Habría que ver si existe la posibilidad de participar en esa actividad”.

Así las cosas, Restrepo hace varias proyecciones para este año. En cuanto al sector turismo, señala que el reto es reglamentar la reciente ley para que funcione como instrumento para la reactivación económica.

“El propósito a largo plazo con la ley de turismo es que se formule una política de turismo sostenible, implementar la competitividad y la calidad mediante la regulación de las plataformas electrónicas, aumentar el número de guías turísticos e incluir dentro del Estatuto del Consumidor la actividad turística”.

También asegura que la ley de emprendimiento está en proceso de reglamentación y que busca reducir costos para los micro y pequeños empresarios, así como la posibilidad de que entren a compras públicas y utilizar nuevas formas de financiamiento, como crowdfunding.

Con el acuerdo con el Reino Unido esperan aprovechar el relacionamiento entre los dos países para atraer inversión y motivar el comercio. Finalmente, el TLC con Israel busca ser “un instrumento que abre un mercado nuevo con preferencia arancelaria”.

Además de estos instrumentos, creados entre octubre y diciembre de 2020 y que serán los protagonistas en 2021, hay otras herramientas como el nuevo decreto de megainversiones que se trabaja de la mano con Procolombia, los ajustes al Plan Vallejo para hacerlo más rápido y ofrecer el servicio a más mipymes, proyectos turísticos especiales en algunas regiones del país y, de acuerdo con el ministro, en dos semanas saldría el nuevo decreto para zonas francas, en el que se incorporará el comercio electrónico.

Según Restrepo, Colombia tiene otros desafíos como trabajar para que los negocios hagan el tránsito a la formalidad y aprovechar el liderazgo en las instancias internacionales para promover el multilateralismo y el libre comercio como instrumento de crecimiento económico. Vale recordar que el país también está al frente de la presidencia pro tempore de la CAN, la Alianza del Pacífico y Prosur.

Con la presidencia de Prosur se buscará desarrollar un diálogo empresarial que abordará temas como el desarrollo de la capacidad de producción de medicamentos y vacunas en la región y una “estrategia conjunta” alrededor de sostenibilidad empresarial, social y ambiental.

Por otro lado, aunque el ministro reconoce que el sector textil fue uno de los más golpeados, resalta que las exportaciones de tapabocas superaron los US$40 millones. “Al comienzo de la pandemia empezamos a desarrollar la capacidad productiva mediante programas de internacionalización y reconocimiento de oportunidades en nuevos mercados. La reconvención industrial permitió que pasáramos de exportar US$100.000 en 2019 a superar los US$40 millones en 2020. Desde EE. UU. hay recurrentes llamadas a empresarios del sector para exportar productos de moda y confección. También hay un interés de reemplazar proveedurías chinas y de otros países del mundo”.

Finalmente, ante las críticas que ha recibido el Gobierno por el apoyo a las pymes, Restrepo dice que han trabajado en una política de emprendimiento, dirigida a las mipymes, “que tiene Conpes y ley, y el propósito de generar cultura de emprendimiento”. Además, en el marco de la pandemia dice que hubo un “incremento de recursos de financiación para emprendedores entre Innpulsa, Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías”, con el programa C Emprende buscaron motivar los emprendimientos relacionados con las necesidades que se presentaron con la pandemia, entre otros.

“Este año tenemos dos metas: reactivación segura y vacunación masiva. Con esto queremos generar confianza, porque es el camino clave para la recuperación económica. En este Ministerio nos vamos a dedicar a reactivar. Este año es para recuperar empleos y contribuir al crecimiento del país”, puntualiza Restrepo.