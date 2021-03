El petróleo se dispara a US$65 con la apuesta de oferta saudita

En su última reunión, la OPEP + decidió no relajar las restricciones a la oferta, lo que provocó una ola de mejoras en el pronóstico del precio del crudo.

El petróleo se movió por encima de los US$65 el barril después de que la OPEP + decidiera no relajar las restricciones a la oferta, incluso cuando la economía mundial se recupera de su caída impulsada por la pandemia, lo que confunde las expectativas generalizadas de que el grupo aflojaría los grifos.

La sorpresiva decisión del jueves provocó una ola de mejoras en el pronóstico del precio del crudo por parte de los principales bancos y un aumento en la estructura del mercado. La alianza de productores acordó mantener la producción estable en abril, mientras que Arabia Saudita dijo que mantendrá su recorte voluntario de producción de 1 millón de barriles por día. West Texas Intermediate subió hasta un 2,6 % y el Brent superó los US$68.

El crudo se ha disparado este año, impulsado por la restricción de suministros de la OPEP + y la recuperación del consumo ayudada por vacunas que agotó los inventarios. La decisión del grupo representa una victoria para Riad, que ha abogado por restricciones estrictas para mantener los precios sostenidos.

“En general, este fue el resultado más optimista que podríamos haber esperado”, escribieron los analistas de JPMorgan Chase & Co., incluida Natasha Kaneva, en una nota a los clientes.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, habían estado debatiendo si restaurar hasta 1,5 millones de barriles por día de producción. Como parte del acuerdo, que se alcanzó en una reunión virtual el jueves, Rusia y Kazajstán recibieron exenciones. La próxima reunión del grupo está programada para el 1 de abril para discutir los niveles de producción para mayo.

La apuesta audaz e inesperada de Arabia Saudita para restringir la producción se basa en su opinión de que, esta vez, los precios más altos no conducirán a un gran aumento en la producción de los perforadores de esquisto estadounidenses. El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo a Bloomberg News en una entrevista después de la reunión de la OPEP + que las empresas de esquisto ahora están más centradas en los dividendos.

Precios:

El West Texas Intermediate para entrega en abril avanzó un 2,6 % a US$65,47 el barril a las 11:59 am en Londres.

El Brent de mayo cotizó un 2,8 % más alto a US$68,58.

Las rápidas ganancias del petróleo este año pueden intensificar el debate sobre el posible resurgimiento de la inflación y complicar la tarea que enfrenta la Reserva Federal en su apoyo a la recuperación de Estados Unidos. El mercado del Tesoro ya está buscando señales de aumentos de precios más rápidos, con rendimientos aumentando rápidamente. El crudo ha subido más de un 8 % desde el cierre del martes a pesar de un fortalecimiento del dólar y una fuerte liquidación en otras materias primas importantes, especialmente el cobre, líder económico.

Goldman Sachs Group Inc. elevó sus pronósticos de Brent en US$5 el barril y ahora ve el índice de referencia mundial del crudo en US$80 en el tercer trimestre. JPMorgan aumentó su proyección de Brent en US$2 a US$3 el barril y Australia & New Zealand Banking Group Ltd. aumentó su objetivo de tres meses a US$70. Citigroup Inc. dijo que los precios del crudo podrían superar los US$70 antes de finales de este mes.

Cambio de curso

El aumento del petróleo a estos niveles probablemente aumentará las tensiones dentro de la OPEP +, ya que algunos miembros querrán bombear más para aliviar las economías bajo presión, dijo Citi en una nota. Los principales importadores como China e India tampoco estarían contentos y es probable que la alianza cambie de rumbo en su próxima reunión, dijo.

La falta de oferta fresca se reflejó en la curva de futuros del petróleo. El margen de tiempo del Brent se amplió a 63 centavos en backwardation, una estructura alcista donde los precios de fecha cercana son más altos que los de fecha posterior, desde 54 centavos el jueves. Los indicadores más a lo largo de la curva de futuros del petróleo también aumentaron.