“El pilar de Bogotá Fashion Week es darle impulso a los negocios”: María Paz Gaviria

View this post on Instagram

▪ Ropa de Playa [Swimwear & Beachwear] ▪ Inanna ▪ Se enfoca en resaltar la belleza de la mujer sin importar su talla o peso, incluyendo procesos de confección con materiales reciclados. @inannasw La garzetta ▪ Con una estética minimalista inspirada en la naturaleza, todas sus prendas son confeccionadas por manos colombianas utilizando tejidos colombianos. @lagarzetta Mio Coral ▪ Exclusivos estampados en una combinación de piezas básicas y ligeramente estructuradas que dan lugar a una opción versátil de uso para diferentes escenarios. @mio.coral No te pierdas las presentaciones de estas marcas y la oferta de sus productos en la versión digital del #BOGFW2020 los días 1, 2 y 3 de octubre. www.bogotafashionweek.com.co, un programa de @camaracomerbog