El plan fiscal de Biden golpea a las empresas tecnológicas y farmacéuticas

Las empresas tecnológicas y farmacéuticas podrían perder muchas de las herramientas de planificación fiscal que les permitieron pagar tasas bajas durante años.

El plan fiscal que presentó el presidente Joe Biden la semana pasada probablemente afectará especialmente a las empresas de tecnología y farmacéuticas, aunque el desafío para los legisladores será minimizar las lagunas que podrían disminuir el impacto, dijeron expertos en impuestos.

Gran parte de los activos más valiosos de las empresas farmacéuticas y tecnológicas es la propiedad intelectual, como las patentes y los algoritmos, intangibles que les facilitan la estructuración de las operaciones globales de forma que se minimicen los costes fiscales. Sectores como el comercio minorista o la agricultura tienen muchos activos físicos que no pueden trasladarse fácilmente a países con impuestos más bajos.

Tanto los republicanos como los demócratas han intentado reforzar la recaudación de impuestos de Estados Unidos de las operaciones en el extranjero de las empresas, y la reforma de 2017 del presidente Donald Trump sí tenía medidas para hacerlo. El plan de Biden adopta un enfoque más estricto, con un impuesto mínimo del 21 % sobre las ganancias extranjeras y un impuesto mínimo del 15 % sobre las ganancias informadas en los estados financieros. Limita a las empresas a utilizar créditos para costos de investigación y desarrollo y deducciones por pagar a los empleados en stock.

Las disposiciones, parte del plan de la administración para financiar un paquete de infraestructura de US$2,25 billones, significan que las empresas tecnológicas y farmacéuticas podrían perder muchas de las herramientas de planificación fiscal que les permitieron pagar tasas bajas durante años.

“Esto tiene como objetivo evitar que el sistema juegue por completo”, dijo Matthew Gardner, investigador principal del Instituto de Política Fiscal y Económica, conocido como ITEP. “La fiesta parece que se acabó”.

‘Medio pan’

La reforma fiscal de 2017 de Trump creó un sistema en el que las empresas estadounidenses pagaban aproximadamente la mitad de los impuestos en el extranjero que pagaban en casa, reemplazando el régimen anterior, donde las corporaciones podían diferir indefinidamente el pago de impuestos sobre las ganancias extranjeras, siempre y cuando no devolvieran ese dinero a los Estados Unidos.

Los legisladores decidieron que obtener “medio pan era mejor que nada”, dijo Gardner sobre la ley de 2017.

Las empresas multinacionales estadounidenses, incluidas Google, Facebook Inc. y Merck & Co. de Alphabet Inc., han sido particularmente hábiles en el uso de disposiciones incluidas en el código tributario para reducir sus impuestos, dicen los observadores. Los portavoces de Google y Facebook se negaron a comentar sobre el impacto potencial del plan Biden, mientras que un portavoz de Merck no respondió a una solicitud de comentarios.

Para ayudar a minimizar las oportunidades de arbitraje de tasas impositivas en todo el mundo si el plan de Biden entra en vigencia, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, subrayó el lunes la adopción por parte de la administración de un impuesto mínimo global que pondrá fin a una “carrera hacia el fondo”. Aun así, las negociaciones para lograr un acuerdo de este tipo ya se han prolongado durante años.

“La planificación fiscal siempre estará presente siempre que existan diferencias en las leyes fiscales de los diferentes países”, dijo Kyle Pomerleau, miembro residente del American Enterprise Institute. “Las empresas se van a aprovechar de eso”.

Tasa corporativa marginal máxima de EE. UU.

Antes de la reforma de Trump, las empresas incluso tenían el incentivo de trasladar su sede al extranjero, en una maniobra conocida como inversión. La farmacéutica Mylan NV se mudó a los Países Bajos, mientras que el fabricante de dispositivos médicos Medtronic Plc se mudó a Irlanda.

Sin embargo, una regulación más estricta por parte del Tesoro de los Estados Unidos, junto con el recorte de Trump en la tasa de impuestos corporativos del 35 % al 21 %, hizo que sea particularmente difícil que tales transacciones se realicen en los últimos años.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de Trump “contribuyó en gran medida a aumentar la competitividad de las multinacionales estadounidenses”, dijo Loren Ponds, ex asistente fiscal del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que ayudó a desarrollar las partes internacionales de la reforma fiscal y que ahora trabaja en el bufete de abogados Miller y Chevalier. Si bien enfatizó el éxito de esa ley, dijo que reformar el sistema tributario es un proceso iterativo y siempre puede haber formas de refinar el código.

No es suficiente

Pero los demócratas argumentan que el plan de Trump no hizo lo suficiente para evitar la evasión fiscal.

Unas 55 empresas, incluidas Salesforce.com Inc., Nike Inc. y FedEx Corp., que forman parte del S&P 500 o Fortune 500 revelaron que no pagaron impuestos federales sobre la renta en 2020, a pesar de reportar ganancias para el año, según un Informe ITEP publicado a principios de este mes. ITEP también ha informado en los últimos años que Amazon.com Inc , Netflix Inc. y Zoom Video Communications Inc. han evitado pagar impuestos cuando ganaban dinero.

Tanto los grupos empresariales como los republicanos se han manifestado enérgicamente contra la propuesta de Biden de aumentar los impuestos, diciendo que los cambios dañarían la capacidad de las empresas estadounidenses para competir con competidores extranjeros.

Joshua Bolten, presidente de Business Roundtable, dijo en un comunicado el lunes por la noche que, si bien los miembros de la organización dieron la bienvenida a “un campo de juego más nivelado para las empresas estadounidenses comprometidas a nivel mundial”, la propuesta de impuesto mínimo global de la administración “amenaza con someter a los EE. UU. gran desventaja competitiva “.

El Instituto de Tecnología de la Información pidió a Biden que mantuviera las reformas de Trump en su lugar. “Estas políticas fiscales promueven el crecimiento de empleos altamente calificados y altamente remunerados, incentivan las inversiones nacionales y permiten que las empresas más innovadoras de Estados Unidos sigan siendo competitivas a nivel mundial en el desarrollo y la entrega de productos y servicios en todo el mundo”, dijo el grupo en un comunicado .

Luchando por delante

Todavía no está claro cuán efectivas serán las propuestas de Biden, ya que aún no se ha redactado la legislación. Se avecinan meses de negociaciones, y los legisladores demócratas de alto nivel también están presentando algunos de sus propios enfoques.

Umer Raffat, director gerente senior de Evercore ISI que se especializa en la industria farmacéutica, dijo que es escéptico de que, en última instancia, habrá un gran impacto en las tasas impositivas marginales que pagan los fabricantes de medicamentos.

Una gran incógnita sobre el impuesto mínimo global y el gravamen sobre las ganancias de los estados financieros es que el equipo de Biden aún tiene que definir los ingresos que obtendrán. Es probable que los legisladores se enfrenten a una intensa presión de los grupos de presión y de la industria para que incluyan exclusiones que reducirán la cantidad total de impuestos adeudados.

Un área clave que quedó sin definir es cómo afectará el impuesto mínimo global a los ingresos obtenidos de los activos colocados en cajas de patentes, una herramienta fiscal ofrecida por algunos países europeos que permite a las multinacionales pagar tasas bajas por su propiedad intelectual, donde la tecnología y la industria farmacéutica obtienen gran parte del dinero. sus ganancias. En Irlanda, la tasa de caja de patentes es tan baja como 6,25 % y Francia, España y el Reino Unido anuncian una tasa del 10 %.

“Es fácil para los políticos decir que no nos gusta que estas empresas no paguen impuestos”, dijo Robert Kovacev, socio del bufete de abogados Norton Rose Fulbright, quien anteriormente litigó casos fiscales para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Es difícil desarrollar un esquema legal que logre ese objetivo”.