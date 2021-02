Entre enero y octubre de 2020 los micronegocios ocuparon a 7,2 millones de colombianos

De acuerdo con el DANE, la cifra de ocupados fue un 13,1 % menos con respecto al mismo periodo de 2019. En cuanto al impacto de la pandemia en los micronegocios, entre julio y septiembre de 2020 el 77,8 % de los negocios se encontraba abierto, el 19,7 % estaba cerrado temporalmente, y el 2,5 % había cerrado.

Este martes, el DANE presentó los resultados de la Encuesta de Micronegocios 2020, realizada entre enero y octubre de ese año y que explica las estructuras económicas de los micronegocios en el país, tales como su principal actividad, cantidad de personas que emplea, formalización y tipo de registro contable.

El micronegocio, según el DANE, es una unidad económica que tiene máximo nueve personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes y servicios con el objetivo de obtener un ingreso.

En 2020, esas actividades correspondieron a 5,3 millones de personas que son propietarios de esas unidades. En las principales 24 ciudades del país, el total de micronegocios en ese mismo periodo fue 2,4 millones. De esta manera, se refleja una reducción a nivel nacional del 8,7 % en el total de micronegocios entre enero y octubre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2019.

De los 2,4 millones de micronegocios ubicados en las 24 ciudades principales del país, 647.000 se encontraban en Bogotá, reflejando así una disminución del 4,9 % frente al mismo periodo del año anterior. Medellín fue la segunda ciudad con el mayor número de micronegocios, con 347.000, un 5,3 % más con respecto a los 10 primeros meses de 2019. Las mayores variaciones negativas en el total de micronegocios en comparación con el mismo periodo del 2019, se evidenciaron en Neiva (-30,3 %), San Andrés (-30,3 %) y Sincelejo (-25,2 %).

En cuanto a las actividades en que se desarrollan los micronegocios se destacaron el comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas con un 26,9 %; agricultura, pesca y ganadería con un 21,9 % y el 9,9 % en la industria manufacturera. Estas tres actividades económicas presentaron las mayores contribuciones negativas (-3,5 p.p., -1,4 p.p., y -1,7 p.p., respectivamente) en la variación del total de micronegocios en el país en comparación con los primeros 10 meses de 2019.

En cuanto al impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en los micronegocios, entre julio y septiembre de 2020 el 77,8 % de los micronegocios del país se encontraba abierto, el 19,7 % estaba cerrado temporalmente, y el 2,5 % había cerrado permanentemente. Así mismo, el 82,9 % declaró que entre julio y septiembre de 2020 las ventas habían disminuido en comparación con el mismo periodo de 2019; para el 12,7 % permanecieron igual; y el 3,4 % sostuvo que habían aumentado.

De igual manera, el 57,3 % de los micronegocios del país reportó que entre julio y septiembre de 2020 tuvo una reducción de trabajadores u horas laboradas; el 79,3 % confirmó una disminución en la demanda de sus bienes y servicios; y el 62 % presentó una baja en el flujo de efectivo.

Además, entre julio y septiembre de 2020 el 64,1 % de estas unidades económicas no tenían conocimiento de las políticas gubernamentales de apoyo al sector privado emitidas como respuesta a la pandemia, y el 81,8 % no habían solicitado o no se habían beneficiado de dichas políticas.

La encuesta también reveló que entre enero y octubre de 2020, el 64 % de los propietarios de los micronegocios eran hombres mientras que el 36 % eran mujeres, lo que representó una reducción del 12 % (-4,5 pp) frente a 2019.

De acuerdo con la encuesta, el 79,2 % de estas unidades económicas fueron creadas solo por el propietario mientras que el 14,7 % fue constituida por quien creó el negocio y otros familiares. De acuerdo con el DANE, al indagar por el motivo principal para la creación del negocio, “el 32,9 % fue constituido al identificarlo como una oportunidad de negocio en el mercado. Con respecto al periodo enero octubre de 2019, los micronegocios creados por este motivo aumentaron 5,5 % por lo que contribuyeron con 1,6 p.p. a la variación nacional”.

En contraste, las unidades económicas constituidas bajo el motivo de no tener otra alternativa de ingresos concentraron el 32 %, lo que representó una disminución del 16 % en comparación con 2019.

Según el tiempo de funcionamiento, el 45,7 % de los micronegocios contaba con 10 años o más, el 15,8 % tenía de uno a menos de tres años, y el 15,9 % tenía de cinco a menos de 10 años. Por último, los ahorros personales fueron la fuente de recursos para la creación o constitución del 63,1 % de estas unidades económicas del país; el 12,4 % no requirió financiación; y el 10,1 % utilizó préstamos bancarios.

Entre enero y octubre de 2020, el 26,9 % de los micronegocios del país se ubicaron en una vivienda, es decir, 1,4 millones. En los 10 primeros meses del año pasado, los micronegocios del país ocuparon a 7,2 millones de personas, es decir, un 13,1 % menos con respecto al mismo periodo de 2019 cuando se presentaron 8,3 millones de ocupados. De manera desagregada, dicha ocupación entre enero y octubre de 2020 fue: 5,3 millones como propietarios (74,2 %), 954 mil trabajadores que recibieron un pago (13,2 %), 547 mil trabajadores familiares sin remuneración (7,6 %), y 358 mil socios (5 %)

Además, el 76,3 % no tenía el Registro Único Tributario (RUT), y el 88,4 % no contaba con registro en Cámara de Comercio. La encuesta también reveló que entre enero y octubre de 2020, el 88,3 % de los propietarios de los micronegocios no aportó para salud ni pensión. Sin embargo, el DANE explicó que esa cifra no quiere decir que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social, pues hay propietarios que son beneficiaros del régimen contributivo o afiliados al régimen subsidiado.