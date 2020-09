En medio de la tormenta que desató la aprobación de un préstamo del Gobierno a la aerolínea, Anko van der Werff asegura que este tiene buenas garantías para la nación y presenta condiciones favorables para el país.

El presidente de Avianca, Anko van der Werff, remarcó que la garantía del préstamo de US$370 millones que el Gobierno colombiano le hará a Avianca es la empresa Lifemiles, la única de la holding que no se acogió al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos (reorganización) por su solidez financiera.

En entrevista con El Espectador, el directivo entregó un balance del primer día de operaciones de la aerolínea luego de que el aeropuerto El Dorado se reactivara para vuelos comerciales.

Ayer Avianca retomó las operaciones nacionales, ¿cuál es el balance?

Estamos más que felices de estar volando. Nos fue excelente, los pasajeros se comportaron muy bien, una maravilla, pudimos comprobar que va bien y que funciona: no hay tanta diferencia entre pre y poscovid. Nos hemos enfocado mucho en los protocolos de bioseguridad, tuvimos tiempo, fueron cinco meses en tierra trabajando con la Aerocivil, el Ministerio de Salud, Iata (gremio global de aerolíneas) y la OMS. Siempre he dicho que hasta cuando tengamos una vacuna estos protocolos son la vacuna, todos tenemos que seguirlos y aplicarlos.

¿Con lo visto en la práctica, cambian las proyecciones de Avianca de en cuánto tiempo recuperarían la dinámica que tenían antes de la pandemia?

Seguimos con las proyecciones de los últimos meses. Hemos visto lo que está pasando en el mundo, todavía falta mucho, y no creo que en Colombia la recuperación de la demanda vaya a ser muy distinta, aunque nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a tomar, lo que pensamos es que regresar al nivel en el que estábamos antes del COVID-19 tardará años. Ojalá sea una sorpresa y en 2021-2022 estemos en los mismos niveles, pero lo veo bastante complicado.

¿Cuántos vuelos tienen hoy y cuántos proyectan tener este año y en 2021?

Antes del coronavirus teníamos alrededor de 750 vuelos diarios, hasta 800 en algunos días. Para septiembre estamos operando solo 46, falta muchísimo para llegar a donde estábamos. Con respecto a cómo estaremos a final de año o en junio de 2021, el punto es que en verdad nadie sabe, va a depender de mucho, lo que queremos es una flexibilidad en la operación y los costos para poder decidir. Obviamente, si podemos incrementar lo haremos de inmediato, paso a paso: falta todavía mucho. Hoy estamos alrededor del 10 % de capacidad en Colombia, pero vamos a incrementar los vuelos domésticos y también nos estamos enfocando en los internacionales, que creo comenzarán a finales de mes o en octubre, dependiendo de la recuperación de la demanda.

¿Cuáles serían las próximas rutas de Avianca?

En doméstico viene San Andrés. En internacional hemos dicho que Ecuador, Estados Unidos o España son mercados importantes para nosotros y también hemos visto que hay mucha demanda, además hay colombianos que quieren regresar. Queremos que el Gobierno se enfoque en ellos.

¿Cuánto dinero necesita Avianca y cuánto tienen a la fecha?

El paquete total es de alrededor de US$2.000 millones. Todavía no podemos compartir esa información porque somos una empresa que está en Capítulo 11 y se maneja un proceso muy legal. Vamos a armar el paquete y a compartirlo con el juez y con la Corte de Estados Unidos junto con todos los detalles. Son pasos que tenemos que seguir. Cuando, ojalá, se apruebe todo esto lo haremos público. Esperamos tener todo listo a finales de mes. Al final del día, el Gobierno colombiano solo es una parte, entre 20 y 30 %. Todo lo demás viene de inversionistas que no son gobiernos, y eso es importante, porque significa que el mercado tiene todavía esa confianza.

¿Las condiciones del préstamo del Gobierno colombiano les resulta tan favorables, como dice la opinión pública?

Es un préstamo del Gobierno Nacional. Al final del día, de todos los colombianos. Lo entendemos muy bien. El monto que todos los gobiernos les han dado a sus aerolíneas en el mundo es de US$92.000 millones. El caso de Colombia no es único. Muchos gobiernos están tratando de conservar la conectividad de sus países y han apoyado a las empresas, en muchos casos les dan una donación, un regalo. En nuestro caso no es así, es un préstamo y un préstamo que vamos a pagar con intereses y bajo unas condiciones que también son muy buenas para el Gobierno y todos los colombianos.

Si Lifemiles, como compañía, es la garantía del préstamo ante el Gobierno colombiano, ¿en qué condición está la empresa?

La gente tiene que entender el éxito que ha tenido Lifemiles como empresa, no es solo una parte del holding de Avianca, es una compañía que vale mucho per se, es muy rentable, fue el primer unicornio latinoamericano. Ahí se ve y se entiende el valor de la empresa. Para todas las aerolíneas en el mundo su programa de lealtad es clave, porque literalmente subsidia las aerolíneas. Esa es una parte de la garantía, pero el viceministro de Hacienda también mencionó la marca, las cuentas con efectivo, etc., otras cosas que negoció el Gobierno colombiano.

¿Cuál es el riesgo de que desaparezca Avianca?

Avianca tiene una posición muy grande en el mercado, el 50 %. No se reemplaza una aerolínea de la noche a la mañana. Al final del día estamos enfocados en conectar al país, pero también a la economía colombiana, en el turismo y los servicios. Veo que ha sido una discusión muy binaria, blanco y negro, y creo que el mundo es mucho más gris. En el ecosistema que maneja Avianca tenemos 1.300 proveedores colombianos, pymes que dependen de la compañía de cualquier forma, no estamos pidiendo algo solo para nosotros.