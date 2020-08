En esta entrevista, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, explica por qué dieron inicio a un proceso para que el país tenga nuevas estaciones radiales comerciales y se refiere, entre otros asuntos, a la controversia alrededor de la compra de Avantel.

Karen Abudinen es la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) desde mayo pasado. En esta entrevista da algunos de los primeros resultados de la convocatoria a los interesados en operar nuevas emisoras comerciales en el país, habla de los que considera los principales aciertos de este Gobierno en materia de TIC y se refiere a controversias y escándalos, como las denuncias de los operadores móviles alrededor de la compra de Avantel por parte de Partners —firma que entró al país en diciembre pasado— y la investigación que abrió la Procuraduría a la recién elegida gerente de Telecaribe.

Hace unos días anunció el inicio del proceso para la eventual operación de nuevas emisoras comerciales. ¿Por qué? ¿Qué análisis los llevaron a abrir ese proceso?

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos a sacar adelante tanto las emisoras comerciales como las comunitarias y las étnicas. Venimos cumpliendo con las comunitarias y las étnicas, y ahora viene el proceso de las comerciales. Hace 11 años este país no tiene nuevas emisoras comerciales. A través de la manifestación de interés, queremos saber cómo está el mercado y cuántas personas tanto naturales como jurídicas están interesadas en participar de las frecuencias, y que nos digan en qué municipios y departamentos. A hoy (martes), en menos de cinco días, han llegado casi 900 propuestas de manifestación de interés. Si seguimos a este ritmo, podríamos llegar a más de 3.000.

¿Cuándo se cerrará esta primera etapa?

El 17 de septiembre. Normalmente en estos procesos los interesados piden unos días más; si no me los piden, sería esa tercera semana de septiembre. Se iniciaría, entonces, el proceso de verificación con la ANE (Agencia Nacional del Espectro) de que las bandas solicitadas estén libres. Una vez contemos con esa validación se abre el proceso, que está en estructuración, sobre cómo se gana una frecuencia.

¿De dónde han recibido manifestaciones de interés?

Antioquia es la que más tiene, con 116; hay 73 en Cundinamarca; en Valle del Cauca, 63; Boyacá, 52, y Nariño, 50. Ese es el “top cinco” de los que nos han pedido. En ciudades capitales: Bogotá, 40; Cali, 31; Medellín, 25; Cartagena, 19, y Pasto, 17.

¿Habrá un mínimo o un máximo de emisoras nuevas?

Eso dependerá de lo que la Agencia Nacional del Espectro (ANE) valide.

Si alguien está interesado en una frecuencia, y la ANE la valida, ¿significa que la persona se queda de una vez con la frecuencia o qué requisitos tiene que cumplir?

Tiene que cumplir con cierta oferta. Luego de que la ANE verifique, se abre el borrador de pliego de condiciones, es decir, cómo se gana una frecuencia. Parte de lo que estamos estructurando es que va a ser una subasta.

Se están cumpliendo dos años de este Gobierno. ¿Cuáles considera que han sido los principales logros?

Nos hemos enfocado en conectividad con sentido. Sin duda, en los logros más grandes del Gobierno está la Ley TIC, que ha permitido subastar el espectro de manera más ágil y sencilla. Sin la ley posiblemente no habríamos tenido interesados en la subasta: pasamos de 10 años de permiso de uso de espectro a 20. Eso permitió mayores exigencias en las obligaciones de ampliación de cobertura e incentivar la inversión, porque no es lo mismo tener espectro a 10 años que a 20. Con la subasta de 700, 1.900 y 2.500 MHz se logró incluir 3.658 localidades, y eso nos ha ayudado a que 619 municipios tengan por primera vez cobertura de internet, pero también nos ha habilitado para pasar de 2G y 3G a 4G.

“ El objetivo del Gobierno, según la ministra TIC, es pasar de 50 % a más de 70 % de hogares conectados y 80 % de colombianos con acceso a internet. ”

¿En qué etapa está la licitación de los 10.000 centros digitales?

Es quizás el proyecto más ambicioso, que tendrá un impacto importantísimo en el país, y serán los 10.000 centros digitales que vamos a tener en las zonas rurales, en colegios, para que los niños y jóvenes puedan estudiar. Quedarían conectados el 97 % de los colegios rurales, a 10 años. Además de beneficiar a la población estudiantil, también favorecerá a la población que esté alrededor del colegio. La zona abarcará mucho más que el colegio para que los ciudadanos de esos municipios y corregimientos puedan estar conectados. Muy pronto saldrá la licitación, esperamos que la próxima semana la podamos tener al aire y se decidió hacerla en dos grupos, porque es muy importante que esto se haga rápido y acelerando la conectividad en el país. Hicimos la estructuración con detenimiento y con las observaciones que nos hicieron varios de los operadores que van a participar.

Sobre la subasta, los operadores han manifestado su inconformidad respecto a que Partners (que ganó espectro en la subasta de diciembre) mantenga su condición de operador móvil entrante luego de haber comprado Avantel (operador establecido). El CEO de Partners ha dicho en varias entrevistas que habían hablado sobre el tema con el Ministerio (antes de la subasta). ¿Es cierto? ¿Qué investigaciones o análisis está haciendo el Mintic sobre esta situación?

La estamos analizando. La CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) tiene que hacer las investigaciones y se tiene que pronunciar frente al tema entrante, y la Superintendencia de Industria y Comercio desde sus competencias analizará la situación. Debe haber un debido proceso. Desde el Ministerio, efectuamos un requerimiento tanto a Avantel como a Partners para que aporten toda la documentación y los soportes a esas afirmaciones. De todos modos, quiero decir que como Ministerio nuestro alcance sería dar el uso del permiso del espectro de Avantel y hasta la fecha a nosotros nadie nos ha pedido el uso de ese espectro. Eso quiere decir que nos hemos enterado de esta situación por una denuncia que recibió el Ministerio el 6 de julio, que se ha venido analizando y ya hicimos los requerimientos respectivos. Estamos esperando los soportes y nadie nos ha solicitado el uso del espectro de Avantel. Eso lo quiero dejar claro. Formalmente el Ministerio no tendría una competencia más que estudiar en el momento en que nos soliciten si entregamos el uso del espectro o no, que fue lo que Avantel dio en garantía a Partners en este proceso. Por eso es importante que la Superintendencia y la CRC, desde sus competencias, analicen y se pronuncien pertinentemente, y tengan una posición frente a esta situación.

¿Qué tiene por decir el Ministerio respecto a la investigación que en las últimas horas abrió la Procuraduría a la nueva gerente de Telecaribe (por presunta falsedad ideológica en documentos que la acreditaron para asumir el cargo)?

En el Mintic nos ha caracterizado que cuando tenemos alertas hacemos todo lo pertinente para actuar conforme a la ley. En este caso hicimos los requerimientos respectivos al canal Telecaribe pidiéndole que nos certificara si la persona que había ganado, la señora (Mabel Astrid) Moscote tenía todas las competencias según lo establece el manual de funciones del canal para posesionarse como gerente. Estamos esperando esa respuesta. Estos memorandos salieron el 4 de agosto, y adicionalmente pedí al comité evaluador y a mi delegada en la junta directiva un informe detallado frente a las actuaciones del proceso. Este proceso ya estaba andando cuando llegué como ministra, entonces pedí que me dieran todas las actuaciones. Una vez tenga esos documentos, habrá un proceder. Quiero aclarar que quien posesiona a la señora Moscote es el presidente de la junta, que en este caso es el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys. Por ese motivo lo que he hecho como ministra es hacer los requerimientos, esperar las respuestas para tener luego un pronunciamiento oficial frente a la situación de Telecaribe.

Hace unos meses hubo mucha inconformidad por una placa que se instaló en una zona digital en Nariño, que llevaba su nombre, pues eso sería contrario a la ley. ¿Por qué la pusieron? ¿Lo han hecho en otras zonas?

No era una placa, no tenía las condiciones de una placa. Es un aviso en acrílico donde estaba quién era el responsable. Tratamos de que el ciudadano sienta que le estamos resolviendo sus problemas y fue más que todo un aviso para informar a la gente que había un responsable del programa. Sin embargo, no hemos puesto en ningún otro lado, lo quiero aclarar, y tenemos en cada lugar visiblemente el nombre del programa Zonas Digitales, porque forma parte de la estrategia para que el ciudadano use y sepa que ahí hay internet gratuito.

* El Espectador forma parte del mismo grupo de medios al que pertenecen Caracol TV y Blu Radio.