EPM apoya al gerente Alejandro Calderón tras polémica por relación con empresas panameñas

La designación de Alejandro Calderón Chatet como nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) sigue causando polémica.

Este domingo, la empresa publicó un comunicado en respuesta a los reclamos por las dudas en la hoja de vida que presentó Alejandro Calderón Chatet para el cargo de gerente general de EPM y de los señalamientos de Jorge Gómez Gallego, representante a la Cámara por Antioquia, y de Luis Peláez, diputado de la Asamblea de Antioquia, quienes afirmaron que Calderón tiene participación en cuatro sociedades empresariales de Panamá.

En respuesta a las dudas sobre la hoja de vida de Calderón, EPM hizo un recuento del currículum y afirmó que los certificados fueron suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los cargos de vicepresidente ejecutivo de finanzas e inversiones y gerente general de la empresa.

“El proceso de formación profesional de Miguel Alejandro Calderón Chatet inició en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), donde obtuvo el título de pregrado de Maitrise Sciences Economiques (2002), el cual fue convalidado por el Ministerio de Educación de Colombia con el título de Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013”, se lee en el documento.

En el comunicado también se menciona que “obtuvo el grado Magistere Economie et Finance Internationales (2003), cuya convalidación puede efectuarse dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015)”.

De acuerdo con El Colombiano, tras comunicarse con la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad de California, Estados Unidos, la entidad les contestó que “no encontramos a ningún individuo con el nombre de Miguel Alejandro Calderón Chatet en nuestros registros”. Sobre el tema, EPM aseguró que Calderón cursó en dicha universidad el último año de su maestría a través del “Education Abroad Program”.

La compañía también mencionó que en 2008 culminó sus estudios en el “Extension School de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), obteniendo el título de Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum, cuya convalidación fue solicitada al Ministerio de Educación de Colombia el 9 de noviembre de 2020, ello es, dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación”.

EPM señaló que los documentos que acreditan la formación de Calderón se encuentran en la base de datos de la empresa y son “suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los cargos de vicepresidente ejecutivo de finanzas e inversiones de EPM y gerente general”.

En cuanto a las empresas panameñas, EPM mencionó que no constituye un impedimento para el ejercicio de los cargos ser representante legal de una compañía de capital privado, en Colombia o en el extranjero, “de forma concomitante”.

En su cuenta de Twitter, Jorge Gómez afirmó que “el nuevo gerente de EPM Miguel Alejandro Calderón Chatet está relacionado desde 2011 con al menos 4 sociedades off shore en Panamá. Estas denuncias ameritan que Daniel Quintero lo separe del cargo de manera inmediata”.

De acuerdo con Gómez, las sociedades, “todas verificables en el Registro Público del gobierno de Panamá fueron fundadas en 2011 y en ellas el señor Calderón Chatet ostenta diversos cargos”. En su denuncia, el representante agrega que, las empresas están conformadas por socios, familiares y amistades. “Hermano, papá y amigos, pero los más llamativos son José Eugenio Silva Ritter y Dianeth Isabel Matos, reconocidos en los escándalos de Panamá Papers. En la justicia internacional son investigados”.

También asegura que “los objetos de estas sociedades desarrollan actividades comprometidas dentro del objeto social de EPM lo que, según el anexo 8 del Código de Gobierno Corporativo de EPM apartado 6 numeral inciso 2, impide al señor Calderón Chatet para gerenciar EPM”.

A lo que EPM respondió que lo que tiene “que ver con la existencia de un potencial conflicto de intereses, es importante señalar que este se configura respecto de situaciones particulares y concretas y no en abstracto. A la fecha no se ha identificado ninguna situación de este tipo que permita establecer conflictos de intereses particulares, concretos y reales”.

Luis Peláez, diputado de la Asamblea de Antioquia, dijo en su cuenta de Twitter: “La historia esta cantada, en el caso del nuevo gerente de EPM aún con tantas irregularidades, el alcalde Quintero mandará un mensaje de soberbia y prepotencia. ¡Lo dejará en el cargo! y hoy sacará algo que distraiga la atención; ¿Qué haremos? ¡Denunciarlos!”.

La denuncia, de acuerdo con Gómez, se sustenta en documentos oficiales del Gobierno de Panamá. Por lo que en las siguientes semanas radicará acciones legales ante los entes de control.

Ante las críticas, Daniel Quintero, alcalde Medellín, trinó “una mentira tras otra para desprestigiar al Gerente de EPM. No les va a gustar ningún Gerente que no pongan ellos. Extrañan lo que hicieron con Orbitel, UNE, Ticsa, Hidroituango, Bonyic, etc. 20 billones en los últimos 20 años que le quitaron a la ciudad”.

Vale la pena recordar que el pasado 5 de abril el alcalde de Medellín Daniel Quintero designó a Alejandro Calderón Chatet como el nuevo gerente Empresas Públicas de Medellín (EPM). Dos días después del anuncio, congresistas del Centro Democrático en Antioquia y el representante Jorge Gómez, de Dignidad, presentaron una carta en la que rechazaban el nombramiento expresando que “hay enormes dudas sobre su hoja de vida, que empañan el nombramiento y el futuro de nuestra empresa insignia”. Además, los parlamentarios reclamaron que Calderón no sólo no se sometió a un proceso de selección para la gerencia, sino que es amigo personal de Quintero.

Más allá de las polémicas, entre los retos inmediatos de la nueva administración se encuentra el seguir con la construcción del proyecto Hidroituango: EPM espera que la hidroeléctrica comience a generar energía con sus dos primeras unidades, cada una de 300 megavatios (MW) de capacidad, a partir de 2022. Y espera que las seis unidades de generación restantes ingresen de manera paulatina, para completar 2.400 MW de capacidad instalada, hasta 2025.

Además, deberá seguir con la cruzada que enfrenta el Alcalde de Medellín en la demanda por $9,9 billones contra los constructores, diseñadores, auditores y aseguradores de Hidroituango. Calderón Chatet reemplaza a Álvaro Rendón, que renunció el pasado 1 de febrero en medio de una fuerte tensión y polémica con Quintero. (Puede ver esta entrevista)