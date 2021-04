EPM defiende el nombramiento de Alejandro Calderón en polémica por su hoja de vida

La empresa afirmó que los diplomas y certificados que “respaldan” los estudios del nuevo gerente de EMP han sido anexados a su hoja de vida y que ya comenzó el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación de su título en la Universidad de Harvard.

El pasado 5 de abril el alcalde de Medellín Daniel Quintero anunció que designó a Alejandro Calderón Chatet como el nuevo gerente Empresas Públicas de Medellín (EPM). Dos días después del anuncio, congresistas del Centro Democrático en Antioquia y el representante Jorge Gómez, de Dignidad, presentaron una carta en la que rechazaban el nombramiento expresando que “hay enormes dudas sobre su hoja de vida, que empañan el nombramiento y el futuro de nuestra empresa insignia”.

Además, los parlamentarios reclamaron que Calderón no sólo no se sometió a un proceso de selección para la gerencia, sino que es amigo personal de Quintero. También mencionaron que no se conocen los otros aspirantes cuyas hojas de vida fueron estudiadas, ni el método de selección o el contrato celebrado entre la empresa cazatalentos con EPM o con la Alcaldía de Medellín.

El día del nombramiento, Quintero publicó en su cuenta de Twitter que mediante un proceso de cazatalentos y el acompañamiento de la Junta Directiva, “he designado como Gerente General de EPM al colombo-francés Alejandro Calderón Chatet, quien se desempeñaba como Vicepresidente de Finanzas e Inversiones de EPM. Es Magíster en Administración con énfasis en Finanzas de Harvard”.

Sin embargo, los congresistas también dijeron que, tras revisar la base de datos de Harvard Business School, Alejandro Calderón no aparece como graduado del MBA. “Podríamos estar nosotros en un error o, lo que sería muy grave, podría ser que el doctor Calderón no sea graduado del MBA de Harvard, sino un asistente al máster en Artes Liberales, que no otorga título homologable”.

En medio de la polémica, EPM aseguró, a través de un comunicado, que Calderón es economista de la Universidad de Montesquie, en Francia, “posteriormente en esta misma institución obtuvo el título de Magíster en Economía y Finanzas Internacionales, adicionalmente, cursó el programa Master in Management en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard que otorga el título de Máster in Liberal Arts”.

La empresa también afirmó que los diplomas y certificados que “respaldan” los estudios han sido debidamente anexados a su hoja de vida. “El título de pregrado se encuentra convalidado mediante resolución número 18819 del 26 de diciembre de 2013 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, así mismo, ha iniciado el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, del título de Máster in Liberal Arts de la Universidad de Harvard”.

De acuerdo con la empresa, quienes tomen posesión de un empleo público y tengan estudios de pregrado y posgrado en el exterior cuentan con dos años para presentar los títulos homologados. “Los títulos de educación superior obtenidos en el exterior deben ser convalidados en el territorio colombiano para que puedan tener validez en el país. Para el caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un término de dos años para realizar la respectiva convalidación”.

En cuanto a los retos inmediatos de la nueva administración, la tarea no es menor, pues se trata de seguir con la construcción del proyecto Hidroituango: EPM espera que la hidroeléctrica comience a generar energía con sus dos primeras unidades, cada una de 300 megavatios (MW) de capacidad, a partir de 2022. Y espera que las seis unidades de generación restantes ingresen de manera paulatina, para completar 2.400 MW de capacidad instalada, hasta 2025.

Además, deberá seguir con la cruzada que enfrenta el Alcalde de Medellín en la demanda por $9,9 billones contra los constructores, diseñadores, auditores y aseguradores de Hidroituango. Calderón Chatet reemplaza a Álvaro Rendón, que renunció el pasado 1 de febrero en medio de una fuerte tensión y polémica con Quintero. (Puede ver esta entrevista)