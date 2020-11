Esperanza por vacuna del COVID-19 sigue impulsando los precios del petróleo

Los inversores creen que a partir de ahora el COVID-19 no afectará la demanda mundial de petróleo a largo plazo.

Los precios del petróleo subieron ligeramente este miércoles influenciados, todavía, por el anuncio de una vacuna prometedora contra el coronavirus.

El petróleo Brent para entrega en enero ganó 0,43% hasta los US$43,80. Y el WTI para entrega en diciembre avanzó 0,21% hasta los US$41,45.

El martes los dos contratos ganaron 2,9% y 2,7% respectivamente, para sumar más de 10 dólares desde inicios de mes y acercarse a sus máximos de finales del verano boreal.

“La euforia de las vacunas es generalizada y los inversores ignoran otros fundamentos a corto plazo”, observó Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy.

Los inversores “creen a que partir de ahora el covid-19 no afectará la demanda mundial de petróleo a largo plazo y eso se refleja en los precios de los últimos días”, destacó Carlo Alberto de Casa, analista de Activtrades.

“El petróleo continúa desafiando la gravedad”, matizó Jeffrey Halley, de Oanda.

Es que los nubarrones no se disiparon sobre el mercado del crudo: la producción libia subirá a corto plazo, tal vez la de Irán siga el mismo camino luego de la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, y la OPEP y sus aliados podrían revisar sus recortes de producción pero aún no sellan un acuerdo. Y la vacuna no estará disponible de inmediato.

Este jueves la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA) publicará su informe semanal de stocks de crudo y gasolina en el país. El mercado espera un descenso del orden de 1,9 millones de barriles de las reservas comerciales de crudo, según la media de los analistas interrogados por la agencia Bloomberg.