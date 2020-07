Estas son las cinco ciudades más competitivas del país

El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario presentaron la tercera edición del Índice de Competitividad de Ciudades que, por primera vez, incluye a las 32 capitales del país.

Este martes, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron la tercera edición del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC).

Desde 2018, este índice busca medir la competitividad de las ciudades colombianas con base en cuatro factores de análisis: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.

Evalúa también 13 pilares: sostenibilidad ambiental, salud, entorno para los negocios, adopción TIC (una nueva categoría), infraestructura y equipamiento, entre otros, y toma en cuenta 103 indicadores, que corresponden en su totalidad a datos “duros”, no de percepción. Estos provienen de fuentes oficiales, como instituciones gubernamentales y entidades multilaterales.

Con base en estos elementos otorga unos puntajes y establece las fortalezas y debilidades de cada ciudad. La edición de este año incluye, por primera vez, a las 32 capitales del país.

Bogotá se posicionó como la ciudad más competitiva, con un puntaje de 7,49 sobre 10. El segundo lugar lo ocupa Medellín Área Metropolitana (AM) que alcanza una puntuación de 7,05. Le siguen Manizales AM (6,64), Bucaramanga AM (6,335) y Tunja (6,324).

Las ciudades que ocupan los últimos tres lugares del ranking y que presentan mayores oportunidades de mejoras, según el reporte, son Inírida (3,18), Puerto Carreño (3,15) y Mitú (3,07).

“La capacidad de adopción de TIC es uno de los principales determinantes de la productividad. En un momento como el actual, donde la mayoría trabajamos vía internet, la productividad está dependiendo, en buena parte, de esta disponibilidad. Si uno quiere mejorar en esto tiene que concentrarse necesariamente en ampliar la cobertura”, explicó Rosario Córdoba, presidenta del CPC.

En ese sentido, las ciudades que más avanzaron en adopción TIC son Manizales AM, que registró puntajes altos en hogares con computador y hogares con teléfono celular. Le siguen Bogotá, que reportó un buen desempeño en ancho de banda de internet e implementación de programas TIC, y Popayán que fue la primera entre 32 ciudades en el indicador de matriculados en programas TIC.

Durante la entrega de resultados, se destacó el desempeño de Cúcuta AM y Santa Marta, que escalaron tres posiciones en el ranking. En el caso de Cúcuta, el repunte se debe a un mayor avance en la implementación de programas TIC, mejoras en la cobertura de la vacunación triple viral y avances en inversión pública.

Otras ciudades que subieron de lugar son Bucaramanga AM (+1), Quibdó (+1), Arauca (+1), San José del Guaviare (+1) e Inírida (+1).

Yopal, por su parte, retrocedió cuatro puestos respecto a 2019. Así mismo, Montería y Leticia perdieron dos posiciones, mientras que Tunja, Riohacha y Puerto Carreño pierden un puesto frente a 2019.

“Ahora que el ICC está disponible para todas las capitales del país, la invitación a implementar políticas públicas basadas en evidencia se extiende a las nuevas ciudades incluidas”, dijo Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.

A su vez, Córdoba añadió que “en tiempos de crisis, los indicadores y diagnósticos de los territorios son fundamentales para medir los impactos de la emergencia. No obstante, la esta no debe dejar de lado los desafíos y fortalezas estructurales de los territorios”.

Este es el listado completo del ICC: