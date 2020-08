Este martes, 11 de agosto, entra en vigor el TLC entre Colombia e Israel

El tratado fue firmado en 2014. El Gobierno resaltó que “se trata del primer Acuerdo que se pacta con la región del Medio Oriente”.

Este martes, 11 de agosto, entrará en vigor el acuerdo comercial entre Colombia e Israel, firmado en 2014. “Se trata del primer Acuerdo que se pacta con la región del Medio Oriente, donde no solo hay una población con alto poder adquisitivo, sino oportunidades para bienes industriales y agroindustriales”, destacó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La cartera explicó que luego de “cumplir con los trámites internos en ambos lados, los Gobiernos de los dos países acordaron la hora cero para que los empresarios colombianos e israelíes aprovechen las oportunidades que ofrece este instrumento, no solo en materia comercial, de inversión y de cooperación, sino también de innovación”.

Productos como cosméticos, utensilios de aseo, textiles, confecciones, autopartes, joyería, neumáticos, confites, chocolates, galletas, arequipe, preparaciones de frutas, mermeladas, palmitos preparados, yuca y uchuvas, entre otros, podrán ingresar a Israel con preferencia arancelaria, explicó el Ministerio.

Agregó que, a partir de la entrada en vigor, el 99 % de las exportaciones industriales que hace Colombia a Israel entrará libre de arancel de manera inmediata y el 1 % restante lo hará gradualmente en los próximos 5 años. En el caso de los productos agropecuarios y agroindustriales, el 97 % de las exportaciones ingresará libre de arancel inmediatamente y el 3 % restante lo hará en un lapso de cinco años.

“Uno de los propósitos del Acuerdo es aumentar las exportaciones no minero energéticas con valor agregado y diversificar la oferta exportable. En 2019, Colombia exportó a Israel US$366 millones altamente concentradas en carbón, De ese total, el 8 % correspondió a bienes no minero energéticos, y de este, el 81 %, principalmente a café, flores, confites, galletas, y manufacturas de papel. A junio de este año las exportaciones alcanzaron US$197 millones, y de eso US$12,3 millones son bienes no mineros”, detalló el Mincit.

Se espera que este TLC también impulse los flujos de inversión de Israel en Colombia. “Los capitales israelíes en el período entre 2002 hasta el primer trimestre de 2020 alcanzaron los US$57 millones, concentradas principalmente en los sectores transporte, agropecuario y comercio”, informó el Gobierno.

Según el Mincit, para Colombia, el TLC “se presenta como la oportunidad de impulsar la innovación de la mano de uno de los países que se ha transformado a partir de ella, así como del emprendimiento”. El Gobierno recordó que Israel es reconocido a escala global por sus “startups”. Entre las más reconocidas está la plataforma de movilidad Waze.

El Gobierno informó, además, que Colombia hará presencia en Israel a través de una oficina que establecerá Innpulsa antes de que termine 2020. El propósito de esa oficina es “conectar los ecosistemas de innovación y emprendimiento de ambos países, de tal forma que puedan acceder a nuevos mercados, transferir conocimiento y tecnología de punta y acercar a fondos de capital de inversión para los emprendedores colombianos”, de acuerdo con Innpulsa.