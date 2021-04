El Centro de Investigación Económica y Social presentó un informe de 160 páginas donde detalla cuál es el mejor camino para la recuperación económica.

Fedesarrollo cree que harían falta cuatro reformas para superar la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, la cual ha hecho aún más evidentes grandes problemas estructurales de la economía colombiana. El Centro de Investigación Económica y Social presentó esta semana un informe de 160 páginas que describe cuáles deberían ser los cambios en materia social, tributaria, laboral y pensional.

De implementarse la fórmula propuesta, Fedesarrollo estima que la economía podría crecer a 4 % y que se crearían más de 800.000 empleos formales nuevos en los próximos años. Además, las medidas tendrían un gran impacto redistributivo en todas las clases sociales, especialmente en los más pobres.

Según estimaciones de Fedesarrollo, la contracción de 6,8 % de la economía aumentaría la pobreza en cerca de 6,2 puntos porcentuales, lo que equivale a tres millones de personas adicionales.

En lo social:

Según Fedesarrollo, Colombia ha tenido una deficiente focalización del gasto público en subsidios. Cerca del 60 % del gasto en subsidios que hace el Gobierno nacional se destina a población no pobre. Gran parte de este porcentaje corresponde a los subsidios otorgados a las pensiones (2,6 % del PIB, 90 % destinado a población no pobre) y a los subsidios a los servicios públicos (0,5 % del PIB, 81% destinado a la población no pobre).

Para corregirlo, proponen acelerar la implementación del Sisbén 4.0 como único mecanismo de focalización de los subsidios, eliminando de forma definitiva el estrato socioeconómico como instrumento de selección de beneficiarios.

Además, sugieren reformas a algunos subsidios existentes: la universalización del programa Colombia Mayor a todos los adultos mayores de 65 años no pensionados con un monto equivalente a tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mil pesos mensuales), la creación de una renta mínima con los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción de monto fijo ($35.000) para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

En lo pensional:

Como quedó en evidencia desde el punto de vista de los subsidios, en el aparte anterior, el sistema pensional es inequitativo e insostenible. La cobertura pensional es de apenas el 25 % de los adultos mayores en edad de pensión. Fedesarrollo propone corregirlo con un sistema más sencillo, solidario y flexible de tres pilares.

Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos que entregaría un auxilio equivalente a tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mensuales) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión. Un segundo pilar contributivo y flexible, en donde empresas y trabajadores quedarían en libertad de acordar conjuntamente un programa de ahorro para la vejez. Y un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el actual.

En lo laboral:

El desempleo es quizá una de las cifras que mejor explican el efecto de la pandemia en la economía. Pero además, quedó en evidencia el riesgo de que la informalidad laboral represente el 60 % del total de personas ocupadas.

En primer lugar, se plantea un cambio en los aportes de salud de los trabajadores, que en su diseño actual inducen a la informalidad ante la coexistencia de dos regímenes con esencialmente los mismos beneficios, pero con costos sustancialmente diferentes: el contributivo, con costo de 4% del salario para el trabajador formal y de 12,5% para el independiente formal, y el subsidiado, con costo cero para el ocupado informal. La propuesta consiste en introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador, que sería de 0% para los ocupados con remuneración de hasta un salario mínimo, sean asalariados o independientes, y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 9% para ocupados con ingresos de 25 salarios mínimos o más.