Estos son los cinco colombianos que ingresaron a la mesa del millón de dólares

La Millon Dollar Round Table es considerada el club más selecto de consultores financieros. Por primera vez Colombia tiene representantes entre los mejores corredores de seguros del mundo.

Es la primera vez que Colombia logra que agentes de seguros ingresen a la Millon Dollar Round Table (MDRT), o mesa del millón de dólares, de la Asociación Premier de Profesionales en Finanzas (The Premier Association of Financial Professionals), un gremio creado en 1927 para ayudar a los corredores de seguros y asesores financieros a mejorar sus habilidades.

Se trata de Leydi Rodríguez, de Cali; Marcela Berdugo, de Barranquilla; Diana Bautista, de Manizales; Jorge Salcedo, de Bucaramanga, y Alejandro Paco, de Bogotá. Ellos entrarán a formar parte de un grupo más de 66.000 profesionales en seguros y servicios financieros de 500 compañías en 72 países.

La agencia ProyectaT, para la cual trabajan los mencionados, destacó que fueron los únicos en obtener esta membresía de los más de 12.000 agentes de seguros (personas naturales) y cerca de 300 corredores del país. También aseguraron que el gremio es como la OCDE del mercado financiero y asegurador.

La membresía de la Millon Dollar Round Table se da en dos categorías: Court of The Table y Top of The Table. Para ingresar al primer grupo, en el caso colombiano, el requisito comisionar ventas en un año por $272 millones, generar ingresos por $472 millones y primas de $545 millones. Para pertenecer al segundo, se necesita comisionar desde $545 millones, obtener ingresos por $944 millones y primas hasta de $1.090 millones.

“Esta es sin duda una destacada noticia para el sector asegurador que en el mundo mueve cientos de billones de pesos al año y que sólo en el primer trimestre de 2020 en Colombia, de acuerdo con Fasecolda, emitió primas por $3,88 billones, generando un aumento del 10,57 % frente al mismo periodo del año anterior”, dijo la compañía en un comunicado.

Por países, quienes tienen mayor número de corredores en la Millon Dollar Round Table son China (18.022), Hong Kong (11.701) y Estados Unidos (7.871). En Latinoamérica solo sobresale México en el ranking, ocupado el puesto 34, con 613 agentes.

“Ser MDRT es reunir las mejores competencias y prácticas del mercado asegurador mundial, y contar con un status diferencial en calidad, servicio al cliente, ética e integridad en una de las industrias que mayor impacto y crecimiento genera en el planeta”, concluyó Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de ProyectaT, empresa que completó tres años en el mercado y ya cuenta con más de 3.500 clientes. Además, con corte a julio de 2020, ha emitido primas por más de $11.284 millones y comisiones por más de $3.373 millones, y tiene un presupuesto en ventas para este año de más de $10.123 millones.