Fedesarrollo lidera el ranking de centros de pensamiento en América Latina y el Caribe

La clasificación es realizada por el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania cada año desde 2007. Es la segunda vez que Fedesarrollo ocupa el primer lugar.

El Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo fue reconocido por el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania como el think tank más importante de Centro y Sudamérica entre 1.023 organizaciones.

Lea también: Restricciones económicas le costarían al país hasta $12,5 billones, según Fedesarrollo

El Instituto publicó este jueves un ranking de los más de 8.200 centros de pensamiento en el mundo y destacó su labor de investigación, análisis y participación de políticas públicas en el marco de su foro anual internacional.

Fedesarrollo, según el documento, está por encima del Centro Brasileiro de Relações Internacionais y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El top cinco lo completan el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina y el Centro de Estudios Públicos de Chile.

En el top mundial, excluyendo Estados Unidos, Fedesarrollo ocupó el puesto 43; aquí el líder es Bruegel, el think tank especializado en economía de origen belga. Por categorías, Fedesarrollo obtuvo la mejor posición en el top de think tanks de política económica, donde quedó en el puesto 17, después del Instituto de Estudios Fiscales de Reino Unido.

“Este reconocimiento llega luego de un año muy difícil en donde Colombia, al igual que el resto de los países, estuvo inmerso en una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Nuestros esfuerzos se enfocaron en evaluar los efectos del COVID-19 y en generar insumos acertados y oportunos para los tomadores de decisiones, a través de diversas publicaciones, estudios, seminarios y espacios para la discusión. De esta manera, nuestro trabajo se ve reconocido, una vez más, por la incidencia que logramos tener en un año en donde fue más evidente que nunca la necesidad para el país de una institución con la capacidad de análisis independiente con la que cuenta Fedesarrollo”, dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Feliz jueves. Hoy recibimos una extraordinaria noticia. Por segundo año consecutivo, @Fedesarrollo es considerado el primer centro de pensamiento entre 1.023 centros de Centro y Suramérica. Un reconocimiento muy justo para un equipo maravilloso. Gracias por su apoyo dedicado. pic.twitter.com/jEbbnaC9nz — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) January 28, 2021

No es la primera vez que Fedesarrollo recibe esta distinción, el año pasado lideró el top de la región por primera vez. El centro, que cumplió en agosto 50 años de historia, también figura en otras listas de clasificación mundiales por el número de referencias citadas. “Esperamos en 2021 continuar contribuyendo con propuestas serias al mejoramiento de la política pública de nuestro país”, concluyó Mejía.

Según el Instituto Lauder, en Colombia hay alrededor de 90 centros de pensamiento. El país de Latinoamérica que más tiene es Argentina, con 262. Solo en Estados Unidos hay más de 2.200.

El ranking “Global Go To Think Tank Index” se realiza desde 2007 y es el resultado de una encuesta internacional de más de 4.000 académicos, donantes públicos y privados, formuladores de políticas públicas y periodistas.