El administrador de empresas Ricardo Barbosa, jefe de proyectos de ferias y quien ha estado al frente del evento durante cuatro versiones, habla de los retos que trae su realización en formato presencial y su importancia como piloto para otras exhibiciones.

Desde este jueves 12 de noviembre y hasta el próximo 6 de diciembre se realizará la Feria del Hogar, el primer evento presencial durante la pandemia, en el Centro Internacional de Eventos y Exposiciones de Bogotá, Corferias.

Corferias realiza el evento gracias a las autorizaciones del Gobierno Nacional y Distrital y a la implementación de un protocolo de bioseguridad que incluye un sistema de cámaras para medir el aforo de los pabellones, 150 zonas de desinfección y más de 450 puntos para el lavado de manos. De acuerdo con Corferias, el recinto cuenta con el sello internacional SafeGuard, otorgado por la compañía global Bureau Veritas y la certificación de bioseguridad “Check in certificado”, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

¿Por qué eligieron la Feria del Hogar como el primer evento de su tipo en realizarse de forma presencial después de entrada la pandemia?

Nosotros estamos entendiendo que hoy tenemos que estar en un mundo híbrido y sabemos que las ferias y eventos presenciales no van a dejar de existir. Después de las cuarentenas, Corferias decidió realizar la Feria del Hogar pensando en que es un evento en el que el 90 % de sus participantes pertenecen a mipymes y emprendimientos, lo cual nos alegra porque podemos ayudar a la reactivación de la economía del país. También porque genera nuevas alternativas de empleo y dinámicas comerciales.

¿Cuál es la importancia de realizar este evento en medio de una pandemia?

Se trata de un piloto para todo el país, para las ferias en Colombia y para la región. Los ojos están puesto en Corferias viendo cómo es que vamos a salir adelante y desarrollar esta feria este año.

¿Cuáles fueron los retos más importantes de esta edición?

Todos los años hacer la feria es un reto. Nosotros empezamos a organizar la feria desde que se terminó la versión de 2019. Cuando entramos en la primera cuarentana empezamos a repensar el evento en el marco de la coyuntura. Los retos de este año fueron tener que implementar todas las medidas de bioseguridad, cambiar la estructura de los pabellones porque teníamos que tener distanciamiento. Lo otro fue saber que no podíamos contratar a todos los expositores que acostumbrábamos, ver que muchos empresarios nos decían: “puedo ir, pero me toca más pequeño porque la situación económica está difícil”. Incluso, otros nos decían que se quebraron. Corferias quiere apoyar a la mayor cantidad de sectores a través de esta feria y fue muy triste ver que muchos de los empresarios que nos han acompañado durante años, en esta ocasión no pudieron.

¿En versión anteriores cuántos expositores asistían?

Nosotros teníamos entre 700 y 750 mientras que este año la muestra tiene más de 200 expositores. Sí es una feria diferente, pero estamos cumpliendo con su espíritu y seguimos con todas las categorías porque queremos ofrecer una muestra de lo que siempre hemos tenido. La gente espera un año para visitarnos y siempre nos reinventamos para que la redescubra.

¿Cuáles fueron los requisitos que les pidieron las autoridades para realizar el evento?

Cumplir con el protocolo. Corferias se certificó en términos de bioseguridad. Tuvimos que adaptar nuestro pensamiento de cómo sería un escenario ferial pensado en los cuidados de los expositores y visitantes, pero también en ofrecer una ventana para comercializar sus productos. Para el visitante es obligatorio el uso de tapabocas cubriendo boca y nariz para el ingreso y permanencia en la feria, mantener el distanciamiento físico y la desinfección constante de las manos.

¿Qué otras medidas implementaron?

Queremos una feria segura. Las boletas se podrán adquirir a través de la página web oficial del evento y tendrán un 20 % de descuento sobre el valor de la boleta. Con el fin de cuidar el cumplimiento de los aforos los fines de semana y festivos, el visitante podrá seleccionar la jornada de visita en el momento de la compra de su boleta. También tendremos un aforo máximo de 7.300 personas en simultáneo.

¿Cuáles serán los horarios del evento?

El evento se realizará desde el 12 de noviembre hasta el 6 de diciembre de miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Es la feria más larga de Corferias. Estamos muy contentos y esperamos que los visitantes encuentren en la feria una alternativa para hacer algo diferente.

¿De qué se trata el sistema híbrido del evento?

Además del evento presencial, contamos con una tienda virtual a través de Econexia, una plataforma que agrupa a diferentes ecosistemas y nosotros pertenecemos a Estilo de vida. En la tienda virtual se consiguen todos los productos del evento físico. Desde la plataforma, pueden entrar a la pagina de expositor y con él acordar la compra. Además, lo digital abre la posibilidad para que todo el país y todo el mundo compre. Otra gran enseñanza es que aprendemos a conjugar los dos mundos: el digital y el físico. Estamos aprendiendo del proceso y dando los primeros pasos. Queremos que la gente entienda que hay una nueva dinámica y la feria será un modelo para que todos aprendamos y sepamos qué tenemos que mejorar.

Además de los expositores que mostrarán las tendencias para el hogar, ¿qué otros eventos ofrece la feria?

Tendremos dos escenarios: “Café con expertos” y “Hazlo tú mismo”. En el primero, tendremos charlas con expertos en salud, belleza, decoración, entre otros, que hablarán de cómo es este nuevo normal. La casa se convirtió en nuestro todo: oficina, gimnasio, colegio eso hace que las personas busquen una forma diferente de vivir en esos espacios. Por eso, el slogan de esta versión es “Tu hogar es tu todo”. En el segundo, expertos en diseño de interiores van a poder atender a los interesados previamente registrados, y asesorarlos en materia de decoración para renovar los espacios del hogar.

¿Cuáles son las expectativas que tiene Corferias con la Feria del Hogar?

Esperamos 30.000 visitantes en 20 días de feria. También que les vaya bien a nuestros expositores y contar con una feria que cumpla con todos los requisitos de bioseguridad. Estamos hablando de una feria de la esperanza para muchos empresarios y emprendedores, para la gente de Bogotá que puede hacer otra cosa. Juntos vamos a salir adelante porque tenemos que aprender a convivir con esta situación tan compleja. Los seremos humanos estamos hechos para superar los obstáculos y es lo que estamos demostrando con la feria.