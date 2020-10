La entidad lanzó una línea de crédito directo dirigida a departamentos y municipios para apoyar la reactivación económica.

La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter lanzó una nueva línea de crédito directo por $800.000 millones dirigida a apoyar la reactivación económica en departamentos y municipios del país con el objetivo de facilitar la reactivación de las regiones.

Lea también: Findeter lanza línea de crédito por $200.000 millones para reactivación económica

Compromiso Reactivación tramo 2, como fue nombrada, tiene recursos de tasa compensada del Gobierno Nacional del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). La presidenta de la entidad, Sandra Gómez, le explicó a El Espectador en qué consiste y cómo pueden aplicar a ella los entes territoriales.

¿Cuánto han destinado a créditos en el marco de la pandemia?

Hemos puesto un total de $5,8 billones a disposición del mercado, de estos $4,5 billones hacen parte de la estrategia del Gobierno para mitigar la emergencia por los efectos del COVID y $1,3 billones corresponden a nuestras líneas tradicionales. A todas las líneas de la pandemia las hemos llamado compromiso, sacamos capital de trabajo, de inversión, para territorio, de capital de trabajo y liquidez, de salud, para empresas de servicios públicos domiciliarios, para empresas de transporte. A principios de septiembre sacamos una línea de redescuento llamada compromiso reactivación tramo 1 y ahora estamos sacando el tramo 2. Próximamente vamos a sacar dos líneas más: una de servicios públicos de energía para mitigar los efectos de no pago de los estratos 3 y 4 y uso comercial e industrial, y otra para educación superior.

¿Cómo calcularon los $800.000 millones?

Esta es la línea más grande que estamos sacando. Lo importante es que es una línea de crédito directo, es decir, no va con intermediarios financieros porque Findeter es un banco de segundo piso, pero estamos habilitados (decreto 468) para prestarles a entes territoriales, municipios y gobernadores, de, manera directa. Este no es el monto total de los recursos solicitados, hemos hecho un mapeo, tenemos contacto permanente con las regiones y hemos revisado sus proyectos, por el estimativo que tenemos, esta va a ser una línea que se va a demandar mucho y muy rápido, dependiendo del apetito que tengamos revisaremos un tercer tramo. Pero esta línea está diseñada para mitigar los efectos del COVID y todo lo que tiene que ver con reactivación. Según la demanda que tengamos, esperamos tener una nueva línea adicional. Estimamos que la línea se consuma muy rápidamente porque la estamos sacando para dos fines: capital de trabajo e inversión. La primera no puede ser usada para funcionamiento, es decir para pagar nómina, ni impuestos ni nada por el estilo sino más bien para reactivar obras que se hayan quedado paradas. Recordemos que a julio el 22 % del total del recaudo había caído por la pandemia, lo que implicó que muchas horas que haga paralizadas y conllevó a un desempleo en esos sitios, así como toda la economía que se genera alrededor de una obra que se está desarrollando. El de inversión podrá ser usado para todos los proyectos que los mandatarios tenían listos pero que no ha podido arrancar porque no les han llegado los mismos recursos y porque tuvieron que destinar parte de los recursos que tenían para proyectos para atender la emergencia, les estamos dando un alivio para que, a través de esta línea de crédito, que es de una tasa muy buena (IBR+1,55 %) a 10 años con tres años de gracia, se les pueda ayudar a reactivar la economía.

¿Cuánto tarda el trámite y cómo pueden aplicar?

Cualquier alcalde o gobernador puede aplicar, con todos tenemos relación directa o lo pueden hacer desde nuestra página web. Deben presentar una justificación de para qué necesitan los recursos y decir cuál es el efecto que esperan generar en cuanto a la reactivación económica de su región. Nosotros recibimos esa justificación, va al comité de crédito y en dos días le estamos diciendo qué debe subsanar. Luego pasa a estudio de crédito, donde se les solicitan los documentos tradicionales para acceder a una línea de crédito, y aquí es el tiempo que ellos se demoren en entregarlos. En una semana les estamos dando respuesta del crédito. Finalmente ellos deben registrar la deuda ante el Ministerio de Hacienda y se suma el tiempo que se demora la entidad, dos días después ya está el desembolso. El llamado es a los alcaldes y gobernadores para que a lleguen los documentos completos con las firmas y autorizaciones correspondientes para que el trámite en Findeter sea mucho más expedito. Lo que corresponde a nosotros es una semana. Máximo en un mes deberíamos estar desembolsando.

¿Hay un límite máximo de recursos por ente territorial?

No, en este momento no hemos estipulado un monto máximo de recursos ni un monto mínimo porque vamos a esperar cuánto nos llega de solicitudes. Tenemos un modelo para determinar el impacto económico en la región y acorde a eso vamos desembolsando los recursos, lo que esperamos es que sea una línea muy exitosa y podamos tener otro tramo.

¿Findeter cuenta con el personal para hacer un estudio de crédito ahora que no pasa por la banca comercial?

Nos veíamos preparando desde el año pasado para que el con el proyecto de decreto pudiéramos prestar de manera directa a los entes territoriales porque el presidente estaba muy interesado en poder reducir la tasa de los créditos. Hoy tenemos un equipo de crédito y el área operativa está preparada, tenemos todos los registros ante la Superintendencia Financiera, estamos autorizados y listos. De hecho, nosotros ya hemos desembolsado créditos directos con una línea que nos autorizaron para empresas de servicios públicos que tiene más de $750 millones en solicitudes.