“Hemos actuado de forma transparente”: constructores de Hidroituango

El Consorcio CCC dijo que no comparte las conclusiones del informe de los reaseguradores, estudio que alertó sobre errores de construcción y que desató una nueva polémica entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y la anterior junta directiva de EPM (que renunció a mediados de agosto).

El Consorcio CCC Ituango, subcontratista de ejecución de la construcción de la presa y las obras subterráneas de Hidroituango durante casi ocho años, se pronunció sobre el informe de los reaseguradores. (Lee también: “Hubo un plan para desestabilizar a EPM”: alcalde de Medellín)

Se trata del reporte revelado hace un par de semanas que ha desatado una nueva polémica en torno al megaproyecto: por un lado el Alcalde de Medellín Daniel Quintero asegura que la anterior junta de EPM (que renunció a mediados de agosto de 2020) le ocultó el estudio al país, y por su parte los antiguos miembros de junta afirman que no conocían el informe y que no tenían por qué conocerlo (dicen que no fue radicado en EPM, y que es un informe privado realizado por Mapfre).

Frente al informe de los reaseguradores, el Consorcio CCC dice que no comparte las conclusiones del informe que indica que hubo errores de construcción. Además, explican que es la apreciación de un grupo de técnicos cuyo objetivo era establecer la cobertura de una póliza y no la responsabilidad de los asegurados.

El consorcio asegura que “ha actuado de manera transparente y tiene la tranquilidad de haber cumplido cabalmente con sus obligaciones; consecuente con lo anterior, hemos suministrado la información que los grupos de interés y los entes de control nos han solicitado”.

Además, destaca que “a la fecha se han ejecutado 25 km de túneles, se han excavado más de 2 millones de metros cúbicos en roca en obras subterráneas, 15 millones de metros cúbicos de roca en obras exteriores y se han utilizado cerca de 1 millón de metros cúbicos de concreto, que han sido definidos por el diseñador, supervisados por el interventor y recibidos a satisfacción por nuestro cliente Empresas Públicas de Medellín (EPM)”.

Las más recientes polémicas en torno a Hidroituango comenzaron el pasado 10 de agosto de 2020 cuando EPM anunció que demandó por $10 billones a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del megaproyecto (que entró en emergencia en abril de 2018). Una medida que no fue consultada por la entonces junta de EPM y provocó la renuncia masiva de ocho de sus integrantes.