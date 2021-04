IVA a la canasta familiar y otras razones por las que las centrales obreras llaman a paro

Este miércoles, organizaciones sociales y sindicales que componen el Comité de Paro presentaron los argumentos por las cuales llaman a una movilización nacional para el próximo 28 de abril. El proyecto de ley de reforma tributaria que anunció el Gobierno es su principal motivación.

Aunque todavía se desconoce el texto definitivo de la reforma tributaria del Gobierno, se sabe que buscará ampliar las bases de impuestos como renta e IVA para buscar recaudar unos $25 billones. La legislación, dice el Gobierno, también vendrá con gasto social.

Además, el pasado lunes se generó una polémica porque Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, dijo que productos de la canasta familiar como el azúcar, el café, la sal y el chocolate iban a ser gravados con IVA del 19 % porque, según él, no son productos básicos para los colombianos.

El presidente Iván Duque Márquez anunció este miércoles que esos productos se mantendrán tal como están hoy y no serían gravados con IVA del 19 % en la próxima reforma tributaria que prepara el Gobierno. El pronunciamiento de Londoño generó descontento entre las centrales obreras y es una de las razones por las cuales invitaron a una jornada de paro nacional el próximo 28 de abril.

También este miércoles durante una rueda de prensa, la CUT, la CGT y la CTC, integrados en el Comando Nacional Unitario, dieron los argumentos por los se oponen al proyecto de reforma tributaria e invitaron a la movilización ciudadana.

“La reforma más injusta e injustificada en los últimos 30 años. Tenemos 17 millones de personas que se acuestan con hambre y cuatro millones de desempleados, en esas condiciones ponerle IVA al café, al chocolate, a las harinas, a la sal es lo más injusto contra la clase media y los sectores populares que tienen ingresos menguados”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Maltés agregó que gravar los salarios de quienes ganan más de $2′500.000 contribuirá a menoscabar la capacidad de compra; y la gasolina y el diésel golpeará a los ciudadanos de a pie que deben utilizar transporte. “Mientras el Gobierno pretende que los de a pie seamos los que paguemos $25 billones no dice nada de los paraísos fiscales, de los evasores, de las zonas francas. Es la reforma más injusta e inoportuna. Por eso, vamos a realizar el 28 de abril un paro nacional”.

Por su parte, Miguel Morantes, presidente de la Centra de Trabajadores de Colombia (CTC), aseguró que no aceptarán ningún aumento en la base gravable del IVA para productos de primera necesidad ni el aumento en algunos que ya existen en la canasta. Se está hablando de que el IVA se va a devolver, pero no es cierto, es una transferencia no una devolución, las bases están mal hechas. Además, miles de personas en Colombia no tienen cuenta bancaria. Nos oponemos a que haya más hambre para el pueblo colombiano con esta reforma”.

Percy Oyola, presidente encargado de la CGT, mencionó que “no podemos aceptar que el 67,2 % de lo que pretende recaudar el Gobierno con la reforma se obtenga con la disminución de los pocos beneficios de los empleados”. Además, anunció que este viernes 9 de abril se realizará una movilización en homenaje a las víctimas y que empezará en el Centro de Memoria Histórica, de Bogotá, y el 1 de mayo “masivamente los trabajadores y pensionados estaremos rechazando esta política neoliberal del Gobierno”.

William Velandia, presidente de Fecode, señaló que se unen para que se hunda la propuesta en el Congreso. “Es una reforma regresiva como todas las de la última década. Son impuestos injustos que han incrementado la brecha de la desigualdad. También agradecemos el apoyo contra la estigmatización de nuestra federación. De la mano de nuestras centrales pedimos no más reformas. El que más tiene, que más coloque y no los más necesitados”.

De acuerdo con los organizadores, la movilización será presencial acatando los protocolos de bioseguridad, pues para la fecha que está pensada bajaría el tercer pico de la pandemia, según dijo Maltés. “Para la última semana del mes hay un descenso en el pico. Las movilizaciones, como otras que se hicieron en 2020, serán preservando las medidas. La protesta será masiva y en las calles”.

Agregó que van a tomar todas las medidas de bioseguridad y las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el distanciamiento social, el uso de tapabocas, gel y alcohol. “Las movilizaciones siempre han sido civilizadas y democráticas. En las regiones se realizarán las protestas en las principales capitales del país y en varias ciudades intermedias atendiendo las recomendaciones para esos lugares”.

Pese a que el Gobierno había anunciado que el proyecto se radicaría después de Semana Santa, aún no se conoce el texto definitivo. Sin embargo, sería la tercera reforma tributaria de Duque que llegaría en medio de la peor crisis económica en la historia del país.