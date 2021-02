La empresa de mensajería que crearon dos firmas de transporte para sobrevivir a la pandemia

Rápido Ochoa y Flota Occidental, tradicionales transportadoras colombianas, operarán conjuntamente un nuevo servició de mensajería expresa: Más Rápido.

Dos de las empresas transportadoras más tradicionales del país se unieron para explorar una nueva idea de negocio después de la crisis económica que enfrentaron por cuenta de la pandemia del COVID-19. Así nació Más Rápido.

El año pasado, la movilización de pasajeros por tierra se redujo 67 % (pasó de 136,2 millones en 2019 a 45,6 millones en 2020) debido a las restricciones de circulación y medidas de confinamiento impuestas por el gobierno para contener el contagio, hecho que redujo de manera importante los ingresos de las empresas que prestan este servicio.

El hecho sirvió de aliciente para que Rápido Ochoa y Flota Occidental constituyeran una alianza estratégica para ampliar su portafolio de servicios por medio de una empresa de mensajería expresa que operan conjuntamente, la cual cuenta con autorización del Ministerio TIC para el transporte de sobres y paquetes de menos de cinco kilos.

Una de las fortalezas de Más Rápido es que, dado que se complementa con la operación de pasajeros, ofrece total garantía de oportunidad y agilidad en las entregas.

Rápido Ochoa, que inició operaciones el 25 de junio de 1958, cubrirá la Costa Atlántica, el suroeste antioqueño, el departamento del Chocó y rutas como Medellín-Bogotá y Bogotá-Costa Atlántica. Flota Occidental, con 62 años de historia, aportará varios puntos para la para recepción y entrega de paquetes en sitios como el Eje Cafetero, Chocó y Medellín.

El operar como empresa de Mensajería permite a Rápido Ochoa y Flota Occidental hacer sostenible la operación de sus rutas y, en consecuencia, conservar los puestos de trabajo que tenían antes de la pandemia (más de 1,4 millones) gracias a esa búsqueda de una fórmula alternativa para contrarrestar la caída en los ingresos por venta de pasajes y la imposibilidad de utilizar toda la capacidad de sus buses.

Ambas empresas confían en que esta alianza para la operación de Más Rápido será el principio de grandes cooperaciones. Además, hicieron un llamado a otras empresas para que participen, no solo en el servicio de envíos, sino también en el de pasajeros, carga, gestión humana y demás.

“La mensajería expresa Más Rápido se caracteriza por la promesa de entrega de 24 a 36 horas, ya que el transporte se hace en nuestros buses, con una experiencia de tres décadas en el transporte de mercancías y mensajería, lo que garantiza un mayor cuidado en el manejo de los paquetes. Es un servicio diseñado a la medida de las necesidades y presupuestos de los usuarios, con gran seguridad en la trazabilidad o seguimiento de los paquetes y horarios amplios de atención para el recibo de paquetes en las terminales de transporte”, dijo Luz Inés Ochoa, presidente de Rápido Ochoa.

Por su parte, Jimena Ramírez, subgerente de Flota Occidental, señaló que será “una alianza ganadora, que permitirá desarrollar un servicio único para los usuarios de ambas empresas, quienes tendrán la posibilidad de hacer sus envíos con seguridad, agilidad y con la mejor tarifa del mercado, gracias a la integración de los destinos, la tecnología, las rutas y el conocimiento bajo un solo nombre. Participaremos activamente con un parque automotor de 250 vehículos y una red de cobertura de 36 agencias en el occidente del país, así como una experiencia de más de 60 años en el servicio de mensajería expresa”.

¿Qué se viene para el transporte de pasajeros?

De acuerdo con Hernando Tatis Gil, director ejecutivo de la Cámara de Transporte Terrestre de Pasajeros de la ANDI, este 2021 las cifras podrían ser similares a las del año pasado: “en el mejor de los casos, llegar a 50 o 60 millones de pasajeros”, dijo.

El gremio no cree que se pueda hablar de una reactivación del transporte terrestre de pasajeros pronto debido a que los buses solo pueden operar con el 70 % de su capacidad mientras no se concluya el Plan Nacional de Vacunación. “Pero somos optimistas e invitamos a los usuarios a viajar en bus, pues estudios internacionales han demostrado que el transporte público formal no es un foco de contagio, se viaja con todas las normas de bioseguridad y esperamos que al cierre del año tengamos superemos la cifra de viajeros”.