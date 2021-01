La inversión extranjera directa cayó 35% hasta los US$6.603 millones en 2020

Para el sector de petróleo, hidrocarburos y minería se registró un descenso de US$2,939.8 millones con un retroceso del 43,31%, según cifras del Banco de la República.

La inversión extranjera directa presentó una fuerte caída de US$ 3,655 millones en 2020 frente a un año atrás como resultado de la contracción de la economía mundial por efectos de la pandemia del Covid-19, según los registros del Banco de la República.

(De interés: Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 terminan con nuevos récords)

El informe precisa que, en todo el año 2019 los recursos provenientes del exterior para fortalecer la economía colombiana alcanzaron los US$10,366.1 millones. Pero hasta diciembre de 2020 esos dineros sumaron apenas US$6,603.8 millones cuando para similar periodo de un año atrás llegaron US$10,258.8 millones, este comportamiento significa una caída de 35,62%. Este comportamiento indica que entre 2019 y 2020 hasta diciembre, se registró una caída en el ingreso de inversión extranjera directa de US$3,655 millones.

Según el Banco Central, los dineros externos que ingresaron para el sector de petróleo, hidrocarburos y minería sumaron US$ 3,847.3 millones en diciembre de 2020, mientras que en similar fecha de un año atrás estos recursos alcanzaron los US$ 6,787.2 millones lo que significó un descenso de US$ 2,939.8 millones con un retroceso del 43,31%.

En todo el año 2019, la inversión extranjera directa para el sector de los hidrocarburos y la minería sumó US$ 6,857.8 millones, destaca el estudio.

(De interés: Los impuestos a la riqueza se globalizan cada vez más)

Para otros sectores de la economía, igual se presentó un menor ingreso de inversión extranjera directa. A diciembre de 2020, habían ingresado US$2,756.5 millones y un año atrás fue de US$ 3,471.6 millones. El saldo total de la inversión extranjera para otros sectores en todo 2019 fue de US$ 3,508.3 millones.